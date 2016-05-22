В Уфе на велосипеды сели более 11 тысяч человек

- Я всех призываю заниматься велосипедным спортом, - сказал Рустэм Хамитов. - Очень хорошо и приятно все это, что у нас тысячи и тысячи молодых людей сегодня верхом на велосипеде. Хочу к этому призвать и старшее поколение. Не надо стесняться. Надо выходить на улицы, надо бегать, надо делать зарядку, надо кататься на лыжах, на велосипеде.