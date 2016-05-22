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В Уфе на велосипеды сели более 11 тысяч человек

22 мая 2016, 15:17
Сегодня в Уфе прошел День 1000 велосипедистов. На самом деле участников акции куда больше. По словам главы Башкирии Рустэма Хамитова, в спортивном празднике зарегистрировалось 11,5 тысяч человек.

Сам Рустэм Хамитов также сел за велосипед, возглавив колонну. Вместе с участниками велопробега руководитель республики проехал на велосипеде от площади имени Ленина до Конгресс-холла.

Дистанция велопробега составила 10 км. В спортивном празднике, который проводится в Уфе в шестой раз, приняло участие более 11 тысяч человек.

- Мы молодцы! - обратился к участникам акции Рустэм Хамитов. - Мы не лежим на диване. Мы не отдыхаем перед телевизором. Мы занимаемся спортом. Мы сами себя делаем. И делаем нашу нацию, нашу страну здоровой, сильной и крепкой. С праздником!

Глава региона потратил на трассу 1 час и 39 секунд.

- Я всех призываю заниматься велосипедным спортом, - сказал Рустэм Хамитов. - Очень хорошо и приятно все это, что у нас тысячи и тысячи молодых людей сегодня верхом на велосипеде. Хочу к этому призвать и старшее поколение. Не надо стесняться. Надо выходить на улицы, надо бегать, надо делать зарядку, надо кататься на лыжах, на велосипеде.

По словам главы региона, он обычно после работы 10-15 километров проезжает на велосипеде, а в выходные дни и все 25-30.

- Кроме велосипеда, зимой занимаюсь горными лыжами и каждый день физкультура, плотная утренняя зарядка, - сказал Рустэм Хамитов. - Это позволяет мне быть в форме и работать хорошо.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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