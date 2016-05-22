В Башкирии явка на праймериз составила почти 12 %

- Я сегодня лично проехал по республике, чтобы посмотреть, как обстоят дела на участках, - отметил секретарь регионального отделения партии Константин Толкачев, - меня порадовала высокая активность населения. Сейчас страна переживает не самый лучший экономический период, тем не менее, мы чувствуем поддержку людей.