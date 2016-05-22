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В Башкирии явка на праймериз составила почти 12 %

22 мая 2016, 23:20
Сегодня по всей стране прошло предварительное голосование за кандидатов «Единой России». Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, явка в Башкирии составила 11,85%. Жители республики смогли отдать голоса за 101 зарегистрированного участника праймериз.

- Я сегодня лично проехал по республике, чтобы посмотреть, как обстоят дела на участках, - отметил секретарь регионального отделения партии Константин Толкачев, - меня порадовала высокая активность населения. Сейчас страна переживает не самый лучший экономический период, тем не менее, мы чувствуем поддержку людей.

- Процедура предварительного голосования поможет выявить лидеров общественного мнения, - считает политолог, член Общественной палаты Башкирии Дмитрий Казанцев, - возросшая активность представителей некоммерческого сектора в борьбе за будущие депутатские мандаты по одномандатным округам, во многом вызвана, именно стартом такой партийной процедуры.

По итогам праймериз определяться кандидаты в депутаты на думские выборы осенью 2016-го. Окончательный список будет утвержден в июне на съезде «Единой России».

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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