В Башкирии явка на праймериз составила почти 12 %

- Я сегодня лично проехал по республике, чтобы посмотреть, как обстоят дела на участках, - отметил секретарь регионального отделения партии Константин Толкачев, - меня порадовала высокая активность населения. Сейчас страна переживает не самый лучший экономический период, тем не менее, мы чувствуем поддержку людей.
- Процедура предварительного голосования поможет выявить лидеров общественного мнения, - считает политолог, член Общественной палаты Башкирии Дмитрий Казанцев, - возросшая активность представителей некоммерческого сектора в борьбе за будущие депутатские мандаты по одномандатным округам, во многом вызвана, именно стартом такой партийной процедуры.
По итогам праймериз определяться кандидаты в депутаты на думские выборы осенью 2016-го. Окончательный список будет утвержден в июне на съезде «Единой России».