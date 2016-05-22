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Шамиль Газизов опроверг слухи про нового тренера

22 мая 2016, 10:54
После матча "Уфы" и "Спартака" директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов опроверг слухи о том, что новым тренером клуба станет бывший тренер "Мордовии" Андрей Гордеев.

Шамиль Газизов на прямой вопрос Медиакорсети про то, станет ли новым тренером "Уфы" Андрей Гордеев, ответил:

- Нет.

Других комментариев о новом тренере он давать не стал. Напомним, что предыдущий тренер ФК "Уфа" Евгений Перевертайлдо сменил на этом посту Игоря Колыванова после поражения от "Рубина" в октябре прошлого года и сам подал в отставку после поражения от "Амкара" 16 мая в этом году. отставка была принята через два дня. Перевертайло объяснил причины своей отставки тем, что это поможет поменять настрой команды на решающую игру со "Спартаком". Что в принципе и произошло.

И.о. главного тренера ФК "Уфа" Сергей Томаров на послематчевой пресс-конференции сказал, что предложение тренировать команду перед решающим матчем со "Спартаком" для него стало неожиданностью.

- В победе главная заслуга не моя, а прежде всего всей команды, - сказал Сергей Томаров.

Футбольные аналитики не исключают возвращения на тренерский мостик Игоря Колыванова. Впрочем, вполне вероятно, что фамилия нового тренера станет известна уже довольно скоро.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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