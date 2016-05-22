Шамиль Газизов опроверг слухи про нового тренера

Других комментариев о новом тренере он давать не стал. Напомним, что предыдущий тренер ФК "Уфа" Евгений Перевертайлдо сменил на этом посту Игоря Колыванова после поражения от "Рубина" в октябре прошлого года и сам подал в отставку после поражения от "Амкара" 16 мая в этом году. отставка была принята через два дня. Перевертайло объяснил причины своей отставки тем, что это поможет поменять настрой команды на решающую игру со "Спартаком". Что в принципе и произошло.