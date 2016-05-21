В Башкирии КПРФ заявила, что надо укреплять дружбу народов, чтобы не потерять Россию

- Сегодня бьют прежде всего по дружбе народов, раздувают русофобию и то, что разнесло советскую страну. С нами Гитлер не справился, но с помощью антисоветизма и национализма подожгли конфликты», — сказал, выступая на форуме Геннадий Зюганов. - Власть, опираясь на уникальный тысячелетний опыт, обязана развивать дружбу и справедливость, уважение к человеку труда и достоинство каждого народа. Мы вместе должны сделать все, чтобы не повторить предыдущие ошибки и уберечь свою страну.
А уже на пресс-конференции, лидер коммунистов заявил, что перед 1991-м годом в стране могли еще исправить ситуацию
– За мое «Слово к народу» мне были готовы дать 10 лет тюрьмы, неоднократно допрашивали, а Руцкой обещал посадить на 10 лет. Сегодня ситуация во многом похожая. Экономика буксует. НАТОвцы обложили со всех сторон. На Северном Кавказе и в Средней Азии неспокойно. На Ближнем Востоке свирепствуют террористы. В Прибалтике НАТОвцы проводят учения в трех километрах от нашей границы. И если сейчас не сконцентрировать ресурсы, не поддержать талантливых людей, не укрепить дружбу народов, потом будем руками разводить, - заметил Геннадий Зюганов.