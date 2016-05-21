В Башкирии КПРФ заявила, что надо укреплять дружбу народов, чтобы не потерять Россию

– За мое «Слово к народу» мне были готовы дать 10 лет тюрьмы, неоднократно допрашивали, а Руцкой обещал посадить на 10 лет. Сегодня ситуация во многом похожая. Экономика буксует. НАТОвцы обложили со всех сторон. На Северном Кавказе и в Средней Азии неспокойно. На Ближнем Востоке свирепствуют террористы. В Прибалтике НАТОвцы проводят учения в трех километрах от нашей границы. И если сейчас не сконцентрировать ресурсы, не поддержать талантливых людей, не укрепить дружбу народов, потом будем руками разводить, - заметил Геннадий Зюганов.