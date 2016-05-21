mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии КПРФ заявила, что надо укреплять дружбу народов, чтобы не потерять Россию

21 мая 2016, 23:44
Башкирская столица стала местом проведения форума КПРФ, посвященного дружбе и братству народов. С высокой трибуны было заявлено, что Россия сегодня со всех сторон окружена врагами и если не будет согласия между народами, мы можем потерять страну.

- Сегодня бьют прежде всего по дружбе народов, раздувают русофобию и то, что разнесло советскую страну. С нами Гитлер не справился, но с помощью антисоветизма и национализма подожгли конфликты», — сказал, выступая на форуме Геннадий Зюганов. - Власть, опираясь на уникальный тысячелетний опыт, обязана развивать дружбу и справедливость, уважение к человеку труда и достоинство каждого народа. Мы вместе должны сделать все, чтобы не повторить предыдущие ошибки и уберечь свою страну.

А уже на пресс-конференции, лидер коммунистов заявил, что перед 1991-м годом в стране могли еще исправить ситуацию

– За мое «Слово к народу» мне были готовы дать 10 лет тюрьмы, неоднократно допрашивали, а Руцкой обещал посадить на 10 лет. Сегодня ситуация во многом похожая. Экономика буксует. НАТОвцы обложили со всех сторон. На Северном Кавказе и в Средней Азии неспокойно. На Ближнем Востоке свирепствуют террористы. В Прибалтике НАТОвцы проводят учения в трех километрах от нашей границы. И если сейчас не сконцентрировать ресурсы, не поддержать талантливых людей, не укрепить дружбу народов, потом будем руками разводить, - заметил Геннадий Зюганов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44