Геннадий Зюганов рассказал в Стерлитамаке анекдот про Обаму и Путина

Анекдот касался выборов в Америке. Якобы Обама пожаловался Путину, что проигрывает местные выборы. Тот отправил в Америку Владимира Чурова, возглавлявшего ЦИК РФ. По приезду в США Чуров доложил ситуацию:
- Все хорошо. С небольшим отрывом, но всюду побеждает «Единая Россия».
И хотя анекдот был с «бородой», присутствующие в зале засмеялись. Геннадий Зюганов сообщил, что получил около 100 письменных обращений от жителей Башкирии, с которыми депутаты от КПРФ обязательно разберутся и дадут каждому заявителю письменный ответ. Но это была уже несмешная часть встречи.