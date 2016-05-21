Геннадий Зюганов рассказал в Стерлитамаке анекдот про Обаму и Путина

И хотя анекдот был с «бородой», присутствующие в зале засмеялись. Геннадий Зюганов сообщил, что получил около 100 письменных обращений от жителей Башкирии, с которыми депутаты от КПРФ обязательно разберутся и дадут каждому заявителю письменный ответ. Но это была уже несмешная часть встречи.