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Геннадий Зюганов рассказал в Стерлитамаке анекдот про Обаму и Путина

21 мая 2016, 12:05
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов с рабочим визитом находится в Башкирии. Вчера, 20 мая, он побывал в Стерлитамаке. На встрече с жителями города в ходе серьезного разговора он рассказал старый анекдот про Барака Обаму.

Анекдот касался выборов в Америке. Якобы Обама пожаловался Путину, что проигрывает местные выборы. Тот отправил в Америку Владимира Чурова, возглавлявшего ЦИК РФ. По приезду в США Чуров доложил ситуацию:

- Все хорошо. С небольшим отрывом, но всюду побеждает «Единая Россия».

И хотя анекдот был с «бородой», присутствующие в зале засмеялись. Геннадий Зюганов сообщил, что получил около 100 письменных обращений от жителей Башкирии, с которыми депутаты от КПРФ обязательно разберутся и дадут каждому заявителю письменный ответ. Но это была уже несмешная часть встречи.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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