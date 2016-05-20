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В Уфе в автобусах перевозят гробы, а потом - пассажиров

20 мая 2016, 16:03
Общественный транспорт в Уфе часто используется для перевозки гробов с телами умерших людей, заявил сегодня представитель комбината спецобслуживания Марсель Латыпов. По его словам, после этого владельцы микроавтобусов и "газелей" выезжают на свои маршруты и перевозят живых людей.

Об этом представитель муниципального комбината специализированного обслуживания Марсель Латыпов рассказал сегодня на совещании в управлении антимонопольной службы Башкирии.

- Очень часто замечаем такую ситуацию, тот же самый 292, 266, это конечно все нелицензированные маршруты, - заявил он. – Соответственно вопросов даже не возникает делается ли там дезинфекция - не делается. А потом выезжает дальше на маршрут и дальше едет, возит пассажиров

Мы готовы предоставить слово владельцам этих маршруток.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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