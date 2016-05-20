В Уфе в автобусах перевозят гробы, а потом - пассажиров

- Очень часто замечаем такую ситуацию, тот же самый 292, 266, это конечно все нелицензированные маршруты, - заявил он. – Соответственно вопросов даже не возникает делается ли там дезинфекция - не делается. А потом выезжает дальше на маршрут и дальше едет, возит пассажиров