В Уфе в автобусах перевозят гробы, а потом - пассажиров

Об этом представитель муниципального комбината специализированного обслуживания Марсель Латыпов рассказал сегодня на совещании в управлении антимонопольной службы Башкирии.
- Очень часто замечаем такую ситуацию, тот же самый 292, 266, это конечно все нелицензированные маршруты, - заявил он. – Соответственно вопросов даже не возникает делается ли там дезинфекция - не делается. А потом выезжает дальше на маршрут и дальше едет, возит пассажиров
Мы готовы предоставить слово владельцам этих маршруток.