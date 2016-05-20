В Уфе Геннадий Зюганов посетил дом –музей Ленина

21 января 1941 года здесь был открыт музей. За 75 лет существования Дом-музей Ленина посетили более четырех миллионов человек из 87 стран мира. Не все уфимцы наверное помнят, что в 80-е годы прошлого века вокруг Дома-музея по архивным материалам была скрупулезно восстановлена целая улица старинных домов с булыжной мостовой. Но еще в первой половине 2000-х годов большая часть этого исторического уголка была разорена, и на месте красивого уголка старой Уфы вырос «элитный» жилой комплекс.