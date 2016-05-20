В Уфе Геннадий Зюганов посетил дом –музей Ленина

Перед домом-музеем немноголюдно, о предстоящем визите Зюганова можно судить только по посту ДПС, который очистил стоянку и руководителям музея, ждущим московского гостя. Подъезжают две «Газели», из которых спешно выгружаются молодые комсомольцы с партийными флагами и гвоздиками.
– Давайте быстрее, они уже едут, - кричит им, видимо, главный среди комсомольцев. Ребята кое-как успевают выстроиться в ряд, когда к музею подъезжает внушительный кортеж, среди которого выделяется мощный джип с партийной атрибутикой и встроенными колонками.
– Мы будем создавать автопарк КПРФ, - говорит нам немногословный хозяин автомобиля.
Экскурсовод музея выглядит немного растерянной, видимо, гости такого высокого ранга редко посещают дом, где Владимир Ленин жил в Уфе в 1900 году вместе с супругой Надеждой Крупской. Здесь они снимали маленькую квартирку в мезонине деревянного дома на углу двух улиц, которые тогда назывались Тюремная и Жандармская (вот уж ирония судьбы!).
21 января 1941 года здесь был открыт музей. За 75 лет существования Дом-музей Ленина посетили более четырех миллионов человек из 87 стран мира. Не все уфимцы наверное помнят, что в 80-е годы прошлого века вокруг Дома-музея по архивным материалам была скрупулезно восстановлена целая улица старинных домов с булыжной мостовой. Но еще в первой половине 2000-х годов большая часть этого исторического уголка была разорена, и на месте красивого уголка старой Уфы вырос «элитный» жилой комплекс.
Но мы немного отвлеклись на историю. Лидер КПРФ внимательно слушает экскурсовода и задает уточняющие вопросы.
– Владимир Ильич был великим вождем, который создал первое в мире социалистическое государства. Советская страна создавалась на основе справедливости, дружбы и братства народов. Только на этих принципах можно было сплотить распавшуюся Российскую империю в новом облике союзного государства, - рассказывает журналистам и своим коллегам по партии Геннадий Зюганов.
И произносит своего рода мини-лекцию. В умении убедительно говорить и доносить правильные слова лидер коммунистов ничуть не уступает своему вечному оппоненту Жириновскому. В дар уфимскому музею Ленина Геннадий Зюганов передает несколько ценных подарков, среди которых скульптура вождя, первые издания его сочинений, а также номер газеты «Правда» от 13 апреля 1961 года, посвященный первому полету в космос Юрия Гагарина.
Перед тем как расписаться в почетной книге, лидер коммунистов вслух читает отзывы посетителей.
- Отличный музей, молодцы, что сохранили памятник истории, мы ее должны помнить и чтить, - делится своими впечатлениями с Медиакорсеть, известный кинорежиссер Владимир Бортко.
- Нашу страну защищает нерушимая дружба народов, мы вместе выстояли и победили фашизм, построили заводы и великую державу, - говорит, отвечая на вопросы, Геннадий Зюганов, - мы не позволим развалить страну. На завтрашнем форуме в Уфе мы предложим идейно-нравственную основу для возрождения России. Это дружба, справедливость, уважение к человеку труда, качественное образование, развитая культура и самая современная наука.
Нашему молодому коллеге с «Вестей» Зюганов делает предложение вступить в ряды компартии и, попрощавшись со всеми, уезжает на встречу с главой Башкирии. Может, и его уговорит стать коммунистом?