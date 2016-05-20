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В Башкирии парня будут судить за видеоролик в «Вконтакте»

20 мая 2016, 12:07
В Башкирии Ленинский межрайонный следственный отдел расследовал уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Обвиняемый – 28-летний безработный уфимец, который, по версии следствия, в марте 2015 года выложил «ВКонтакте» экстремистский видеоролик.

Молодой человек на своей странице в социальной сети выложил видеоролик, пропагандирующий нацизм и призывающий к насилию в отношении лиц не русской национальности. Следователи назначили экспертизу, в результате которой размещенный на странице молодого человека материал признали унижающим честь и достоинство граждан, а также направленным на возбуждение националистической ненависти и вражды.

Обвиняемый признал свою вину. Он уже был осужден за подобное преступление, однако снова наступил на те же грабли.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Парню грозит лишение свободы на срок до двух лет.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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