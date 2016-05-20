В Башкирии парня будут судить за видеоролик в «Вконтакте»

Молодой человек на своей странице в социальной сети выложил видеоролик, пропагандирующий нацизм и призывающий к насилию в отношении лиц не русской национальности. Следователи назначили экспертизу, в результате которой размещенный на странице молодого человека материал признали унижающим честь и достоинство граждан, а также направленным на возбуждение националистической ненависти и вражды.