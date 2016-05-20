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«Уфу» может возглавить экс-тренер "Мордовии" Андрей Гордеев

20 мая 2016, 13:10
В СМИ сообщается о переговорах с руководства ФК "Уфа" с бывшим тренером "Мордовии" Андреем Гордеевым, который может возглавить уфимский клуб.

Андрей Гордеев – бывший главный тренер «Мордовии». Ему 41 год, он стал главным тренером «Мордовии» в июне 2015 года, однако сезон не доработал и в начале апреля ушел с поста наставника саранской команды.

По данным "Чемпионата" сейчас идут переговоры о сотрудничестве с Андреем Гордеевым. Напомним, 18 мая главный тренер "Уфы" Евгений Перевертайло ушел в отставку, и сейчас исполняющим обязанности главного тренера является старший тренер молодежной команды Сергей Томаров. И именно ему предстоит завтра, 21 мая, вывести команду на последний матч чемпионата против "Спартака".

За тур до окончания розыгрыша Российской футбольной премьер-лиги - 2015/2016 «Уфа» находится на 15 строчке. Только победа позволяет команде надеяться на сохранение места в премьер-лиге.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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