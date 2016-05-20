Салия Мурзабаева: Мы обязаны сохранить наши здравницы

На деле мы видим постоянную ротацию кадров в профильном министерстве и в блоке правительства, курирующем отрасль. Судьбоносные решения для здравоохранения принимаются людьми, которые далеки от проблем медицины. Министерство здравоохранения республики и министр целиком зависят от правительства, и такая опека не приносит никакой пользы. Приведу пример с передачей учреждений здравоохранения с муниципального уровня на государственный. К чему это привело? Каждый год любая центральная районная больница платит по 15 миллионов рублей в виде налога на землю и имущество, тогда как раньше при их муниципальном статусе такого не было. Это сильно сказывается на их бюджете. Можно же было поступить, как в соседнем Татарстане, проведя такие реформы только в крупных городах. Люди задают вполне резонный вопрос, почему такая богатая республика не может обеспечить своему населению качественную и доступную медпомощь?