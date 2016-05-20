Салия Мурзабаева: Мы обязаны сохранить наши здравницы

О праймериз
- Решение принимать участие в предварительном голосовании я приняла не сразу. Но все-таки решила участвовать. Первая причина - это партийные проекты, в которых я принимаю активное участие и мне не хотелось бросать дело, за которое я взялась, на полпути. Вторая причина и, пожалуй, она самая главная - это многочисленные обращения избирателей, жителей Башкортостана. Мой 35-летний опыт работы в системе здравоохранения, в том числе 10 лет на посту первого замминистра и работа в профильном комитете Госдумы воспринимается населением, как защита их интересов в области охраны их здоровья. У меня идет ежедневная адресная работа по оказанию конкретной помощи людям. И я не смогла проигнорировать мнения своих избирателей, и благодарна им за такое высокое доверие.
О состоянии системы здравоохранения в Башкирии
- Встречи с избирателями и анализ ситуации показывают, что, к сожалению, в отрасли ситуация не становится лучше. Как показал недавний мониторинг, проведенный ОНФ. жителей республики не устраивает уровень качества лечения и доступности медицинской помощи. Не хватает узких специалистов, врачи в сельских районах и малых городах вынуждены работать за двоих-троих. Но, несмотря на это, региональное министерство продолжает оптимизацию. Недавно опять вышел приказ о сокращении коек в лечебных учреждениях. Особенно такой подход чувствителен для сельской местности. Если в городе можно внедрять замещающие технологии, такие, как дневной стационар, то на селе это невозможно.
Выездными мобильными бригадами решить вопрос доступности медицинской помощи невозможно. Такие вопросы нужно решать с учетом географической отдаленности, того факта, что 40 процентов населения Башкирии проживают в сельской местности.
Бездумное сокращение коечной сети ограничивает доступность медицинской помощи. Это связано с тем, что управленцы подходят шаблонно, не учитывают специфику территорий, игнорируют мнение населения. Нужны думающие, болеющие за людей и разбирающиеся в проблемах сферы здравоохранения управленцы.
На деле мы видим постоянную ротацию кадров в профильном министерстве и в блоке правительства, курирующем отрасль. Судьбоносные решения для здравоохранения принимаются людьми, которые далеки от проблем медицины. Министерство здравоохранения республики и министр целиком зависят от правительства, и такая опека не приносит никакой пользы. Приведу пример с передачей учреждений здравоохранения с муниципального уровня на государственный. К чему это привело? Каждый год любая центральная районная больница платит по 15 миллионов рублей в виде налога на землю и имущество, тогда как раньше при их муниципальном статусе такого не было. Это сильно сказывается на их бюджете. Можно же было поступить, как в соседнем Татарстане, проведя такие реформы только в крупных городах. Люди задают вполне резонный вопрос, почему такая богатая республика не может обеспечить своему населению качественную и доступную медпомощь?
О башкирских санаториях
- Наши санатории работают успешно, ежегодная прибыль одного санатория «Янгантау» составляет один миллиард рублей. Они в любом случае все востребованы. Я еще в 2010 году, когда были первые попытки приватизации наших санаториев, выступала с предложением по поиску новых форм развития санаторно-курортной системы Башкортостана.
Несколько лет назад мы организовывали поездку руководителей здравниц во Францию для изучения их опыта. Там бюджет выделяет сертификаты для нуждающихся в оздоровлении. Вокруг санаториев организованы гостиницы, кафе и рестораны, центры досуга. То есть государство оплачивает лечение и реабилитацию, а все остальное человек выбирает сам. Нам также необходимо внедрять новые формы и методы работы, новые технологии, тем самым будут решены и финансовые вопросы. На мой взгляд, мы обязаны сохранить наши здравницы, в частных руках они не будут выполнять медико-социальную роль.
О работе в Государственной Думе
- Депутат Госдумы должен быть доступен жителям, как и медицина. Нельзя отрываться от своих избирателей и от своего сообщества, в моем случае медицинского. Очень удачный пример – это наши партийные проекты. Я уже пятый год являюсь руководителем проекта «Единой России» - «Качество жизни – здоровье», и это позволяет держать руку на пульсе всех проблем, которые присущи нашей сфере во всех регионах страны. Мы проводим круглые столы, конференции с привлечением руководителей федерального минздрава, представителей профессионального сообщества, на которых обсуждались вопросы кадрового обеспечения, диспансеризации, доступности и качества медицинской помощи, другие ключевые проблемы. Задача депутата состоит не в подмене работы органов исполнительной власти. Общаясь в ежедневном режиме с избирателями, мы узнаем о том, что волнует жителей, какие проблемы нужно решать в первую очередь.
Я врач, я всегда должна быть доступна. Мой телефон, наверное, знают половина избирателей моего округа, эта специфика нашей профессии. Поток обращений очень большой, все мои пять помощников полностью загружены. Наряду с законотворческой деятельностью, работа с избирателями – это большая часть моей депутатской работы. И в меру своих сил и возможностей я стараюсь решать проблемы, с которыми ко мне обращаются. К сожалению, не всегда удается наладить контакт с руководством республики и с правительством. Я больше нахожу понимания среди губернаторов других регионов.
О семье и увлечениях
- Муж с пониманием относится к моей работе. Он сам врач, доктор медицинских наук, ученый. Было бы наверное сложнее, будь мы разных профессий. А теперь он даже удивляется, если я дома нахожусь два дня, а не в командировках по республике. Муж меня во всем поддерживает.
Если выпадает свободное время, то оно посвящено семье. К такому режиму работы я уже привыкла. Депутатская деятельность, если ты ей отдаешься полностью, забирает почти все время. На досуге люблю почитать книги, сейчас перечитываю классиков нашей башкирской литературы. Мне очень нравятся стихи Мустая Карима и Рами Гарипова, которые были истинными патриотами нашего родного Башкортостана. Их слово для меня значит многое.