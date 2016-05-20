Опасные последствия техногенной аварии в Башкирии устранены

Чтобы ликвидировать последствия аварии, привлекалось 163 человека, 61 единица техники.
- В общей сложности в диспетчерскую минэкологии за ночь с 18 по 19 мая 2016 года поступило 40 жалоб на загазованность атмосферного воздуха в районах проживания, из которых 35 – от жителей Дёмского района, - сообщают в пресс-службе минэкологии Башкирии.
Сегодня, 20 мая, по сообщению одного из жителей Демского района Уфы, резкого химического запаха в этом районе города не ощущалось.
- Запах есть, но значительно меньше чем было. Это из-за того что поменялось направление ветра. По ночам запах сильно усиливается и нас вчера снова эвакуировали в санаторий Юматово, а сегодня мою жену увезли на скорой в Уфу с диагнозом отравление и сердечная недостаточность, - говорит Урал Ражетдинов, чей дом стоит ближе всех к месту прорыва.
19 мая в деревне прошел сход жителей, на который собралось не менее 200 человек, в том числе были представители МЧС. По итогам схода было принято решение обратится с заявлением в природоохранную прокуратуру уфимского района.