Опасные последствия техногенной аварии в Башкирии устранены

- Запах есть, но значительно меньше чем было. Это из-за того что поменялось направление ветра. По ночам запах сильно усиливается и нас вчера снова эвакуировали в санаторий Юматово, а сегодня мою жену увезли на скорой в Уфу с диагнозом отравление и сердечная недостаточность, - говорит Урал Ражетдинов, чей дом стоит ближе всех к месту прорыва.