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Опасные последствия техногенной аварии в Башкирии устранены

20 мая 2016, 13:47
20 мая 2016 года сотрудники лаборатории ГКУ УГАК минэкологии республики отобрали пробы воздуха в Сергеевке. Превышений ПДК не выявлено, хотя запах сероводорода в южной части Уфы еще ощущается. Угрозы населению на данный момент нет, людей из пунктов временного населения вернули по домам.

Чтобы ликвидировать последствия аварии, привлекалось 163 человека, 61 единица техники.

- В общей сложности в диспетчерскую минэкологии за ночь с 18 по 19 мая 2016 года поступило 40 жалоб на загазованность атмосферного воздуха в районах проживания, из которых 35 – от жителей Дёмского района, - сообщают в пресс-службе минэкологии Башкирии.

Сегодня, 20 мая, по сообщению одного из жителей Демского района Уфы, резкого химического запаха в этом районе города не ощущалось.

- Запах есть, но значительно меньше чем было. Это из-за того что поменялось направление ветра. По ночам запах сильно усиливается и нас вчера снова эвакуировали в санаторий Юматово, а сегодня мою жену увезли на скорой в Уфу с диагнозом отравление и сердечная недостаточность, - говорит Урал Ражетдинов, чей дом стоит ближе всех к месту прорыва.

19 мая в деревне прошел сход жителей, на который собралось не менее 200 человек, в том числе были представители МЧС. По итогам схода было принято решение обратится с заявлением в природоохранную прокуратуру уфимского района.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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