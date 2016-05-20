Бортову и Барлыбаева исключили, Качкаева уговорили остаться

Неожиданным для журналистов стало, что такое же заявление об исключении себя из списка кандидатов праймериз, правда федерального, написал и депутат Госдумы Павел Качкаев. На заседании оргкомитета единороссы попросили Качкаева отозвать свое заявление. Основная мотивация - в случае его отказа придется проделать большую работу по исправлению уже готовых бюллетеней. Депутат Госдумы послушался своих товарищей и свое заявление отозвал.