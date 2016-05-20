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Бортову и Барлыбаева исключили, Качкаева уговорили остаться

20 мая 2016, 15:27
Сегодня на заседание регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования «Единой России» из списков кандидатов были исключены Марина Бортова и Халил Барлыбаев. Ранее они обратились с личными заявлениями.

Неожиданным для журналистов стало, что такое же заявление об исключении себя из списка кандидатов праймериз, правда федерального, написал и депутат Госдумы Павел Качкаев. На заседании оргкомитета единороссы попросили Качкаева отозвать свое заявление. Основная мотивация - в случае его отказа придется проделать большую работу по исправлению уже готовых бюллетеней. Депутат Госдумы послушался своих товарищей и свое заявление отозвал.

Предварительное голосование за кандидатов «Единой России» пройдет 22 мая с 8 утра до 22 часов. По итогам рейтингового голосования на съезде партии будет сформирован окончательный предвыборный список

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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