Башкирия участвует в конкурсе «Лидеры спортивной индустрии»

У жителей Башкирии появилась возможность проголосовать за спортивный объект родной республики. Премия «Лидеры спортивной индустрии» будет вручаться на международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, который пройдет в Красноярске с 5 по 9 июня. Мероприятие приурочено к проекту «1000 дней до Зимней универсиады-2019».