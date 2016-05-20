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Башкирия участвует в конкурсе «Лидеры спортивной индустрии»

20 мая 2016, 10:36
Это главный конкурс индустрии зимних видов спорта. В нашем регионе участвуют два объекта - дворец спорта «Уфа-Арена» и курорт «Абзаково».

У жителей Башкирии появилась возможность проголосовать за спортивный объект родной республики. Премия «Лидеры спортивной индустрии» будет вручаться на международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, который пройдет в Красноярске с 5 по 9 июня. Мероприятие приурочено к проекту «1000 дней до Зимней универсиады-2019».

Премия создана для формирования традиций, которые объединяют отрасль, поощряют самых активных ее представителей, укрепляют престиж и социальную значимость индустрии зимнего спорта в РФ.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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