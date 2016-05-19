В Уфе жителей дома на ул. Дагестанской, 13 оставили без воды

- Мы писали месяц назад письмо в «Уфаводоканал» с просьбой заключить с нами договора и дать нам возможность оплачивать потребляемую воду, - возмущается дольщица Анаида Арустамян. - Мы выбрали управляющую компанию, которая на основании протокола общего собрания дольщиков подала заявку об обслуживании нашего дома до введения в эксплуатацию. В ответ "Уфаводоканал" сегодня отключил воду. Глава Демского района звонил мне и сказал, что разговаривал с мэром Ялаловым, который обещал разобраться с этим. Нельзя оставлять семьи с маленькими детьми, в том числе и грудничками, без воды на неопределенный срок! Мы законопослушные граждане и готовы платить за все, но нам не дают возможности сделать это!