В Уфе жителей дома на ул. Дагестанской, 13 оставили без воды

Машина «Уфаводоканала» приехала к дому сегодня во второй половине дня. Не смотря на протесты жителей, работники поставили заглушки на трубах, оставив людей без воды. При этом, как заверяют жители, они не стеснялись ни в действиях, ни в выражениях. Люди пытались перекрыть дорогу машине «Уфаводоканала», но это не помогло.
- Я увидела, что они ставят заглушку, подошла к ним, спросила, знают ли они, что это незаконно, - рассказывает жительница дома Елизавета Пачина. – Он (работник «Уфаводоканала» - прим. ред.) повернулся ко мне и сказал: «Давай, я тебе арматурой по голове дам, ничего не будет». Я хотела откинуть заглушку, он взял и прыгнул на нее. В итоге эта заглушка прижала мою руку к земле, а поскольку она острая, я поранилась очень сильно. Кровь шла очень долго.
Дом, как ранее сообщала «Медиакорсеть», не сдан в эксплуатацию, из-за юридических сложностей. Мэрия отказывается продлевать аренду застройщику – фирме «Служба заказчика», объясняя это тем, что достраивал его не тот застройщик, который начинал. Не смотря на это, сейчас здесь уже живут около ста семей.
- Мы писали месяц назад письмо в «Уфаводоканал» с просьбой заключить с нами договора и дать нам возможность оплачивать потребляемую воду, - возмущается дольщица Анаида Арустамян. - Мы выбрали управляющую компанию, которая на основании протокола общего собрания дольщиков подала заявку об обслуживании нашего дома до введения в эксплуатацию. В ответ "Уфаводоканал" сегодня отключил воду. Глава Демского района звонил мне и сказал, что разговаривал с мэром Ялаловым, который обещал разобраться с этим. Нельзя оставлять семьи с маленькими детьми, в том числе и грудничками, без воды на неопределенный срок! Мы законопослушные граждане и готовы платить за все, но нам не дают возможности сделать это!