В Башкирии мама пожаловалась, что ее дочери сломали палец в детском саду

По словам матери пострадавшей девочки, ребёнок сломал палец в детском саду 13 апреля. Вот ее версия событий. Произошло это, когда дети остались без присмотра воспитателя. Около двух часов на девочку никто не обращал внимания и не оказывал ей помощь. Только спустя два часа няня заметила, что ребёнок плачет, и отвела девочку домой. На следующий день, когда получилось сделать рентген, выяснилось, что у девочки перелом. Как утверждает мама девочки Гузалия Юртакаева, это произошло из-за того, что воспитатель находилась на работе в состоянии алкогольного опьянения.