mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии мама пожаловалась, что ее дочери сломали палец в детском саду

19 мая 2016, 16:52
В Бакалинском районе республики ребёнок в детском саду сломал палец и не получил никакой помощи от воспитателей.

Несмотря на то, что ребёнок сломал палец ещё месяц назад, огласку эта история получила только сейчас, после обращения родителей девочки в прокуратуру.

По словам матери пострадавшей девочки, ребёнок сломал палец в детском саду 13 апреля. Вот ее версия событий. Произошло это, когда дети остались без присмотра воспитателя. Около двух часов на девочку никто не обращал внимания и не оказывал ей помощь. Только спустя два часа няня заметила, что ребёнок плачет, и отвела девочку домой. На следующий день, когда получилось сделать рентген, выяснилось, что у девочки перелом. Как утверждает мама девочки Гузалия Юртакаева, это произошло из-за того, что воспитатель находилась на работе в состоянии алкогольного опьянения.

- Мы не однократно жаловались заведующей садиком, что воспитательница ходит на работу в нетрезвом состоянии, - говорит Гузалия Юртакаева, - но заведующая всячески прикрывала и прикрывает её.

Родители девочки написали заявление в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела. Гузалия Юртакаева считает отказ неправомерным и обратилась в прокуратуру Башкирии, но ответ от ведомства пока не поступил.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44