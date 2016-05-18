Зарезавшим пятерых подростков в Кумертау вынесли приговор

Сегодня двум парням — 24-летнему С. Буркаеву и 22-летнему К. Суркову Верховный суд вынес приговор. Молодые люди осуждены по четырем статьям: «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», «Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера», «Кража» и «Умышленные уничтожение чужого имущества, путем поджога».