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Зарезавшим пятерых подростков в Кумертау вынесли приговор

18 мая 2016, 13:03
Нашумевшее преступление, которое произошло в Башкирии, до сих пор не выходит из головы граждан. Более 160 ножевых ранений, попытка расчленения трупа, изнасилование, кража и поджог... Все это устроили два молодых человека. Судебно-психиатрическая экспертиза признала их вменяемыми. Сегодня им вынесли приговор.

Сегодня двум парням — 24-летнему С. Буркаеву и 22-летнему К. Суркову Верховный суд вынес приговор. Молодые люди осуждены по четырем статьям: «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», «Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера», «Кража» и «Умышленные уничтожение чужого имущества, путем поджога».

— Суд назначил наказание - пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима, - сообщают в пресс-службе прокуратуры РБ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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