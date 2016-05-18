Водителя «Опеля» с башкирскими номерами ищут из-за видео с ДТП

На видео видно, как водитель «Опеля» с башкирскими номерами грубо подрезал автомобиль «Газель», который через 600 метров должен был повернуть налево. В результате автофургон опрокинулся и уже лежа на встречной полосе, столкнулся с автомобилем. Белый «Опель» с башкирскими номерами с места происшествия скрылся. При этом местные автоинспекторы обвинили в этой аварии водителя «Газели». Но в сети появилось видео с видеорегистратора, из которого можно сделать вывод, кто был виновником дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время за розыск водителя «Опеля» взялись активные пользователи социальных сетей.