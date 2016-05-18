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Водителя «Опеля» с башкирскими номерами ищут из-за видео с ДТП

18 мая 2016, 10:15
В социальной сети Facebook уфимский блогер Владимир Кобзев на своей страничке разместил обращение к главному автоинспектору Башкирии Динару Гильмутдинову. В нем он просит найти водителя автомобиля «Опель», который 5 мая допустил нарушение правил дорожного движения в городе Краснодар.Происшествие снято на видеорегистратор.

На видео видно, как водитель «Опеля» с башкирскими номерами грубо подрезал автомобиль «Газель», который через 600 метров должен был повернуть налево. В результате автофургон опрокинулся и уже лежа на встречной полосе, столкнулся с автомобилем. Белый «Опель» с башкирскими номерами с места происшествия скрылся. При этом местные автоинспекторы обвинили в этой аварии водителя «Газели». Но в сети появилось видео с видеорегистратора, из которого можно сделать вывод, кто был виновником дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время за розыск водителя «Опеля» взялись активные пользователи социальных сетей.

– Динар Загитович, а поищите-ка вот этого воина на «Опеле». Лига Зла, Пикабу его ищет. Скоро паблики подключатся. Не допустите самосуда. Накажите его раньше, - обращается к главному автоинспектору Башкирии Владимир Кобзев.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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