В Уфе взорвалась пассажирская Газель

Пассажирская Газель взорвалась примерно в 19:30 в районе Шакши. В социальных сетях пользователи выложили фотографии сгоревшего автомобиля.
Точная причина возгорания неизвестна. На фотографии видно, как сотрудники МЧС тушат автомобиль в промышленной зоне, однако поступила информация о том, что Газель взорвалась на заправке. А именно взорвался баллон, после чего машина загорелась.
В Газели не было пассажиров во время взрыва, пострадал только водитель, который получил сильнейшие ожоги в результате происшествия, сообщают пользователи группы БашДТП.
Автомобиль восстановлению уже не подлежит.