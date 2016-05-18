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В Уфе взорвалась пассажирская Газель

18 мая 2016, 10:21
Вчера, 17 мая, произошел сильный взрыв в районе уфимского микрорайона Шакша. По предварительным данным, в Газели взорвался газовый баллон. Расторопные пользователи социальных сетей уже выложили в открытый доступ несколько фотографий.

Пассажирская Газель взорвалась примерно в 19:30 в районе Шакши. В социальных сетях пользователи выложили фотографии сгоревшего автомобиля.

Точная причина возгорания неизвестна. На фотографии видно, как сотрудники МЧС тушат автомобиль в промышленной зоне, однако поступила информация о том, что Газель взорвалась на заправке. А именно взорвался баллон, после чего машина загорелась.

В Газели не было пассажиров во время взрыва, пострадал только водитель, который получил сильнейшие ожоги в результате происшествия, сообщают пользователи группы БашДТП.

Автомобиль восстановлению уже не подлежит.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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