Сборная Башкирии едет на «Туриаду – 2016»

В составе сборной 40 девушек и юношей, которым предстоит соревноваться со своими сверстниками из 14 регионов Приволжского федерального округа.
- Я уже не первый год участвую в «Туриаде», но каждый раз еду в лагерь за новыми впечатлениями и знаниями. Турист – это универсальный человек, который должен быть и спортсменом, и интеллектуалом, и музыкантом, и актером, - делится своим мнением член команды Башкирии Екатерина Шалагина, - чтобы соответствовать всем этим качествам, мы начинаем готовиться к лагерю за год. Надеюсь, в этом году победа будет за нами.
Участников «Туриады – 2016» ожидают соревнования в двух группах спортивных дисциплин по 4 классу дистанций: дистанции пешеходные (личные, группа), дистанция водная – катамаран-двойка (слалом) и водная командная гонка. Также в программе Туриады предусмотрены игры по мини-футболу и настольному теннису.
В прошлом году сборная Башкирии заняла 3 место по итогам спортивной программы в командном зачете и 5 место в обще-лагерном зачете. «Туриада» проводится по инициативе полпреда Президента России в ПФО Миахаила Бабича.