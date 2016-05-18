Сборная Башкирии едет на «Туриаду – 2016»

- Я уже не первый год участвую в «Туриаде», но каждый раз еду в лагерь за новыми впечатлениями и знаниями. Турист – это универсальный человек, который должен быть и спортсменом, и интеллектуалом, и музыкантом, и актером, - делится своим мнением член команды Башкирии Екатерина Шалагина, - чтобы соответствовать всем этим качествам, мы начинаем готовиться к лагерю за год. Надеюсь, в этом году победа будет за нами.