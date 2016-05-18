Руководителя инкассации Нефтекамска лишили прав за побег с места ДТП

Как сообщалось ранее, в Нефтекамске произошло ДТП с участием инкассаторского автомобиля, водитель которого скрылся с места аварии. В распоряжении редакции имеется справка из ГИБДД, в которой говорится, что виновником аварии является Рустем Хазимуллин, руководитель нефтекамского участка инкассации компании «РосИнкас».
По словам пострадавшей стороны, вчера состоялся суд над Хазимуллиным, который постановил лишить его водительских прав на 1,5 года за оставление места ДТП. Факт нахождения водителя в нетрезвом состоянии подтвердить не удалось, так как виновника аварии удалось задержать только на следующий день.