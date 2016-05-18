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Руководителя инкассации Нефтекамска лишили прав за побег с места ДТП

18 мая 2016, 18:09
Установлена личность водителя инкассаторского автомобиля, скрывшегося с места ДТП в Нефтекамске, им оказался руководитель местного управления инкассаторской службы.

Как сообщалось ранее, в Нефтекамске произошло ДТП с участием инкассаторского автомобиля, водитель которого скрылся с места аварии. В распоряжении редакции имеется справка из ГИБДД, в которой говорится, что виновником аварии является Рустем Хазимуллин, руководитель нефтекамского участка инкассации компании «РосИнкас».

По словам пострадавшей стороны, вчера состоялся суд над Хазимуллиным, который постановил лишить его водительских прав на 1,5 года за оставление места ДТП. Факт нахождения водителя в нетрезвом состоянии подтвердить не удалось, так как виновника аварии удалось задержать только на следующий день.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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