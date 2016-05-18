Руководителя инкассации Нефтекамска лишили прав за побег с места ДТП

По словам пострадавшей стороны, вчера состоялся суд над Хазимуллиным, который постановил лишить его водительских прав на 1,5 года за оставление места ДТП. Факт нахождения водителя в нетрезвом состоянии подтвердить не удалось, так как виновника аварии удалось задержать только на следующий день.