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Работа канатной дороги в районе остановки «Трамплин» в Уфе возобновлена

18 мая 2016, 17:11
Горожане вновь могут спускаться к реке Уфа в районе остановке «Трамплин» по канатной дороге. Пресс-служба администрации сообщила, что уже завтра ее работа возобновится.

Работа дороги была приостановлена из-за предписания Ростехнадзора. Из-за этого сотни садоводов лишились доступа к своим участкам за рекой. Сегодня получен акт ежегодного технического освидетельствования.

- Согласно нему, канатная дорога соответствует требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, функционирует исправно и пригодна к дальнейшей эксплуатации, - сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Перед началом работы «канатки» были проведены необходимые технические и ремонтные работы. Кроме этого, проведена комплексная диагностика сооружения на безопасность.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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