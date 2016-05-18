Работа канатной дороги в районе остановки «Трамплин» в Уфе возобновлена

Горожане вновь могут спускаться к реке Уфа в районе остановке «Трамплин» по канатной дороге. Пресс-служба администрации сообщила, что уже завтра ее работа возобновится.