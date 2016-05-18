Работа канатной дороги в районе остановки «Трамплин» в Уфе возобновлена

Работа дороги была приостановлена из-за предписания Ростехнадзора. Из-за этого сотни садоводов лишились доступа к своим участкам за рекой. Сегодня получен акт ежегодного технического освидетельствования.
- Согласно нему, канатная дорога соответствует требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, функционирует исправно и пригодна к дальнейшей эксплуатации, - сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.
Перед началом работы «канатки» были проведены необходимые технические и ремонтные работы. Кроме этого, проведена комплексная диагностика сооружения на безопасность.