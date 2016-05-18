mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Халил Барлыбаев снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

18 мая 2016, 16:57
Один из авторов экономического суверенитета Башкирии, бывший депутат Госдумы, Халил Барлыбаев сегодня обратился с заявлением в оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» с просьбой снять его кандидатуру с праймериз.

Участником праймериз «Единой России» является и дочь бывшего депутата Госдумы третьего созыва Зелифа Барлыбаева, которая руководит одним из комитетов в региональном отделении «Опоры России» и работает адвокатом в Башкирской коллегии адвокатов.

Как пояснили «Медиакорсеть» в пресс-службе регионального отделения «Единой России», заявление от Халила Барлыбаева получено. Вопрос о снятии его кандидатуры с предварительного голосования будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального оргкомитета по проведению праймериз.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44