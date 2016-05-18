Халил Барлыбаев снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

Один из авторов экономического суверенитета Башкирии, бывший депутат Госдумы, Халил Барлыбаев сегодня обратился с заявлением в оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» с просьбой снять его кандидатуру с праймериз.