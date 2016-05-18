Халил Барлыбаев снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

Участником праймериз «Единой России» является и дочь бывшего депутата Госдумы третьего созыва Зелифа Барлыбаева, которая руководит одним из комитетов в региональном отделении «Опоры России» и работает адвокатом в Башкирской коллегии адвокатов.
Как пояснили «Медиакорсеть» в пресс-службе регионального отделения «Единой России», заявление от Халила Барлыбаева получено. Вопрос о снятии его кандидатуры с предварительного голосования будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального оргкомитета по проведению праймериз.