ФК «Уфа» лишился главного тренера перед решающим матчем

- Причиной заявления об отставке стала серия неудачных результатов, - сообщили в пресс-службе клуба. - Сегодня отставка была принята руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Томаров.
Главный тренер "Уфы" написал заявление об отставке сразу же после поражения в Перми от "Амкара" 16 мая, в течение двух дней решение об его уходе было принято.
- Может быть, мой уход из команды поможет изменить психологический фон внутри коллектива и изменить настроение в лучшую сторону, - сказал в открытом видеозаявлении футбольной общественности Евгений Перевертайло. – Хочется, чтобы это повлияло на действия игроков в игре со «Спартаком» и на результат.
Напомним, Евгений Перевертайло стал главным тренером «Уфы» 21 октября 2015 года. С ним нем команда провела 17 матчей, одержав 4 победы, 5 матчей сыграв вничью и потерпев 8 поражений.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Евгения Николаевича за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще, сообщается на официальном сайте клуба.