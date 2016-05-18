ФК «Уфа» лишился главного тренера перед решающим матчем

- Может быть, мой уход из команды поможет изменить психологический фон внутри коллектива и изменить настроение в лучшую сторону, - сказал в открытом видеозаявлении футбольной общественности Евгений Перевертайло. – Хочется, чтобы это повлияло на действия игроков в игре со «Спартаком» и на результат.