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ФК «Уфа» лишился главного тренера перед решающим матчем

18 мая 2016, 18:09
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Евгений Перевертайло после поражения в Перми от «Амкара» подал в отставку, сообщили в пресс-службе клуба. Напомним, 16 мая «Уфа» могла повысить свои шансы на сохранение в премьер-лиге, если бы победила пермский клуб. Но горожане потерпели поражение, что крайне осложнило ситуацию. Теперь уфимские футболисты должны побеждать московский «Спартак» 21 мая, иначе «Уфа» покинет премьер-лигу.

- Причиной заявления об отставке стала серия неудачных результатов, - сообщили в пресс-службе клуба. - Сегодня отставка была принята руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Томаров.

Главный тренер "Уфы" написал заявление об отставке сразу же после поражения в Перми от "Амкара" 16 мая, в течение двух дней решение об его уходе было принято.

- Может быть, мой уход из команды поможет изменить психологический фон внутри коллектива и изменить настроение в лучшую сторону, - сказал в открытом видеозаявлении футбольной общественности Евгений Перевертайло. – Хочется, чтобы это повлияло на действия игроков в игре со «Спартаком» и на результат.

Напомним, Евгений Перевертайло стал главным тренером «Уфы» 21 октября 2015 года. С ним нем команда провела 17 матчей, одержав 4 победы, 5 матчей сыграв вничью и потерпев 8 поражений.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Евгения Николаевича за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще, сообщается на официальном сайте клуба.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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