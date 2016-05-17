Владимир Спиваков: «Мой отец работал в Черниковске в цехе по производству авиадвигателей»

- Владимир Теодорович, привычнее и по логистике удобнее было бы провести скрипичный конкурс Вашего имени в столицах, не правда ли? Почему Вы выбрали Уфу?
- Этот конкурс можно было провести в любом городе Земли. Но когда президент Башкортостана (с 2013 года глава республики — прим .ред.) Рустэм Закиевич Хамитов предложил это сделать в Башкортостане, я согласился провести его в городе, где по счастливой случайности родился я. В городе, куда после снятия блокады приехала моя мама, и где оказался после двух тяжёлых контузий мой отец. Потом он пошел добровольцем на войну, на Украинский фронт и после того, как его комиссовали, после реабилитации, он остался здесь, на авиационном предприятии, работал старшим мастером. Работал старшим мастером цеха №1 по производству двигателей для наших бомбардировщиков, поскольку он был инженером высококлассным. До сих пор это предприятие — самое передовое (речь идёт об ОАО УМПО, входящим в Объединенную двигателестроительную корпорацию — прим.ред.). Я даже разговаривал с людьми, ответственными за нашу оборонную промышленность. Они все очень высоко оценивали это предприятие. Это было в городе Черниковск, теперь это город Уфа (с 1957 года — прим.ред.)
- У нас есть другие выдающиеся земляки, например, Сергей Донатович Довлатов, у которого первые три месяца биографии такие же, как у Вас. Он родился в Уфе, в эвакуации...
- Да, он даже написал про меня в своей книжке, будучи уже в Нью-Йорке. К тому же здесь такие потрясающие люди были, как Михаил Нестеров, здесь работал Давид Бурлюк, Аксаков - замечательный писатель и поэт. Я встретился с Нуреевым в Лос-А́нджелесе. Давно это было. Мы делили одну артистическую комнату. Он с балетом выступал вечером, а мы с "Виртуозами" играли днем. И наоборот. У них были дневные спектакли, а у нас были вечерние концерты. А с Земфирой мы выступали на Новогоднем огоньке. Также совместно мы выступали с Шевчуком, я его прекрасно знаю. Когда был фонд "Триумф", который давал премии, я даже голосовал, чтобы премию в 50 тыс долларов получил Шевчук.
- Иногда кажется, что люди получают признание, лишь покинув Уфу...
- Я думаю, что не нужно узко подходить к этому вопросу. Нужно мир, который сейчас сузился благодаря современным технологиям, воспринимать таким, как есть. Философия ЖЭКа уже не работает. Я думаю, что если бы Нуреев был сегодня, и если бы то, что случилось с его мамой, происходило в сегодняшнее время, то таких проблем, какие у него были, можно было бы избежать. Когда она просто уходила из жизни, ему не давали возможности приехать. Он приехал уже тогда, когда мама его в общем и не узнала.
- Что в Башкортостане есть особенного, что может вдохновить?
- Я думаю, что вот эта почва, потому что ничто бесследно не проходит. Вот то, что здесь накоплено. Потому что людей связывает между собой не только генетическая связь, но также духовное наследие. Вот это важно. И эта почва, на которой здесь каким-то чудом появляются такие личности крупные, о которых мы говорили. Произошло это, потому что духовное наследие живет само по себе, оно развивается и конкурс, я думаю, это такое маленькое дополнение в развитие духовного наследия.
- Говоря о наследии, мы слышали, что Вы сотрудничаете с фондом Мустая Карима. Хотелось бы услышать о формате этого сотрудничества.
- Я конечно с детства знал о Мустае Кариме по его произведениям, как все советские люди. Так же, как и о других поэтах. Общался с ними. Тогда другое время было. С Расулом Гамзатовым, который говорил: «Сижу в правительстве, а счастья нет». Но зато было счастье в дружбе, он очень хорошо относился к Мустаю Кариму. Вот, и я очень рад, что я познакомился с Булатом (Тимербулатом Каримовым, внуком М. Карима – прим. ред.) Он мгновенно откликнулся на просьбу поддержать этот конкурс, он участвовал в покупке инструмента. Я знаю, что благодаря фонду приезжают дети из деревень, которые, может быть, никогда бы в другое время и не добрались бы до Уфы, и тем более до нового концертного зала.