Владимир Спиваков: «Мой отец работал в Черниковске в цехе по производству авиадвигателей»

- Я думаю, что не нужно узко подходить к этому вопросу. Нужно мир, который сейчас сузился благодаря современным технологиям, воспринимать таким, как есть. Философия ЖЭКа уже не работает. Я думаю, что если бы Нуреев был сегодня, и если бы то, что случилось с его мамой, происходило в сегодняшнее время, то таких проблем, какие у него были, можно было бы избежать. Когда она просто уходила из жизни, ему не давали возможности приехать. Он приехал уже тогда, когда мама его в общем и не узнала.

- Что в Башкортостане есть особенного, что может вдохновить?

- Я думаю, что вот эта почва, потому что ничто бесследно не проходит. Вот то, что здесь накоплено. Потому что людей связывает между собой не только генетическая связь, но также духовное наследие. Вот это важно. И эта почва, на которой здесь каким-то чудом появляются такие личности крупные, о которых мы говорили. Произошло это, потому что духовное наследие живет само по себе, оно развивается и конкурс, я думаю, это такое маленькое дополнение в развитие духовного наследия.

