В Уфе реорганизуют муниципальное управление электротранспорта

Реорганизация поможет созданию равных условий функционирования трамваев и троллейбусов наравне с другими перевозчиками. Дело в том, что автобусные перевозчики тратятся только на транспортный налог, в то время как МУЭТ Уфы содержит сотни километров контактных сетей, трамвайных путей и несколько десятков подстанций за счет своих доходов.