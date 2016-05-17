В Уфе реорганизуют муниципальное управление электротранспорта

Для финансового благополучия предприятия власти решили реорганизовать муниципальное управление электротранспорта Уфы. МУЭТ разделили на два новых предприятия – одно будет полностью настроено на организацию перевозки пассажиров, а другое займется развитием и содержанием транспортной инфраструктуры общественного электротранспорта.
Реорганизация поможет созданию равных условий функционирования трамваев и троллейбусов наравне с другими перевозчиками. Дело в том, что автобусные перевозчики тратятся только на транспортный налог, в то время как МУЭТ Уфы содержит сотни километров контактных сетей, трамвайных путей и несколько десятков подстанций за счет своих доходов.