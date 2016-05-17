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В Уфе реорганизуют муниципальное управление электротранспорта

17 мая 2016, 15:44
Теперь оно будет состоять из двух предприятий. После реорганизации эффективность МУЭТ и его конкурентоспособность по сравнению с прочими перевозками должна повыситься.

Для финансового благополучия предприятия власти решили реорганизовать муниципальное управление электротранспорта Уфы. МУЭТ разделили на два новых предприятия – одно будет полностью настроено на организацию перевозки пассажиров, а другое займется развитием и содержанием транспортной инфраструктуры общественного электротранспорта.

Реорганизация поможет созданию равных условий функционирования трамваев и троллейбусов наравне с другими перевозчиками. Дело в том, что автобусные перевозчики тратятся только на транспортный налог, в то время как МУЭТ Уфы содержит сотни километров контактных сетей, трамвайных путей и несколько десятков подстанций за счет своих доходов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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