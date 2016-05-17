В Уфе ЕГЭ в этом году будут сдавать 13520 школьников

Для выпускников 11 классов будет организовано 26 пунктов сдачи ЕГЭ, для 9 классов - 51 пункт. Такие данные озвучила сегодня на оперативке в мэрии начальник управления образования города Елена Хаффазова.
- В этом году ЕГЭ будет проведен с некоторыми изменениями, - сообщила она. - В частности исключены части с ответами по географии, истории, обществознанию, информатике. По географии и русскому языку был отменен досрочный этап. Также отменен дополнительный этап в сентябре.
Среди предметов по выбору лидируют математика (76,2%), обществознание (53,9%), физика 35,7%, информатика (22,3%), сообщила Елена Хаффазова.