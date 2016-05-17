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В Уфе ЕГЭ в этом году будут сдавать 13520 школьников

17 мая 2016, 12:31
Единый государственный экзамен в этом году уфимские школьнике будут сдавать в период с 27 мая по 30 июня. Свои знания предстоит проверить около 4950 тысяч 11-классников и около 8577 тысяч 9-классников.

Для выпускников 11 классов будет организовано 26 пунктов сдачи ЕГЭ, для 9 классов - 51 пункт. Такие данные озвучила сегодня на оперативке в мэрии начальник управления образования города Елена Хаффазова.

- В этом году ЕГЭ будет проведен с некоторыми изменениями, - сообщила она. - В частности исключены части с ответами по географии, истории, обществознанию, информатике. По географии и русскому языку был отменен досрочный этап. Также отменен дополнительный этап в сентябре.
Среди предметов по выбору лидируют математика (76,2%), обществознание (53,9%), физика 35,7%, информатика (22,3%), сообщила Елена Хаффазова.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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