В Уфе ЕГЭ в этом году будут сдавать 13520 школьников

- В этом году ЕГЭ будет проведен с некоторыми изменениями, - сообщила она. - В частности исключены части с ответами по географии, истории, обществознанию, информатике. По географии и русскому языку был отменен досрочный этап. Также отменен дополнительный этап в сентябре.

Среди предметов по выбору лидируют математика (76,2%), обществознание (53,9%), физика 35,7%, информатика (22,3%), сообщила Елена Хаффазова.