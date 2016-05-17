В Башкирии депутаты хотят запретить размещение центров реабилитации в жилых домах

Поводом для изучения качества работы реабилитационных центров стала трагедия в Стерлитамаке, когда в пожаре погибло 12 человек, проходивших лечение в одном из таких центров. Члены рабочей группы посетили ряд негосударственных реабилитационных социальных центров в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, где ознакомились с условиями пребывания пациентов, программами реабилитации, изучили нормативную документацию.
– После юридической доработки предложения рабочей группы смогут претендовать на статус законодательной инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство, - сообщил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. - Кроме того, учитывая востребованность в подобных услугах, депутаты предлагают разработать единый регламент работы реабилитационных центров, а также ввести аккредитацию на основании заключений МЧС, МВД, УФСКН.