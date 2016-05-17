В Башкирии 4 участника исключены из праймериз «Единой России»

Все они представляют башкирское отделение «Опоры России» и выдвигали свои кандидатуры для участия в праймериз по Уфимскому одномандатному округу.
- Причиной исключения стал отказ от участия в дебатах, - отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев, - эти кандидаты не выполнили обязательные условия участия в предварительном голосовании. Основной причиной отказа стали личные мотивы.
Напомним, что Единый день предварительного голосования состоится 22 мая. В этот день каждый гражданин может проголосовать по месту жительства за понравившегося кандидата (или группу кандидатов). По Башкирии будет работать 678 избирательных участков.
- Итоги праймериз будут обнародованы 24 мая, - пояснил Медиакорсеть руководитель регионального исполкома «Единой России» Рамзил Ишсарин, - участки будут открыты с 8 до 20 часов.