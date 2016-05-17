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В Башкирии 4 участника исключены из праймериз «Единой России»

17 мая 2016, 10:18
На заседание регионального оргкомитета было принято решение об исключение 4 кандидатов из дальнейшего участия в предварительном голосовании. Это Вадим Давлетшин, Сергей Малоярославцев, Эдуард Остапчук и Руслан Саетгалиев.

Все они представляют башкирское отделение «Опоры России» и выдвигали свои кандидатуры для участия в праймериз по Уфимскому одномандатному округу.

- Причиной исключения стал отказ от участия в дебатах, - отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев, - эти кандидаты не выполнили обязательные условия участия в предварительном голосовании. Основной причиной отказа стали личные мотивы.

Напомним, что Единый день предварительного голосования состоится 22 мая. В этот день каждый гражданин может проголосовать по месту жительства за понравившегося кандидата (или группу кандидатов). По Башкирии будет работать 678 избирательных участков.

- Итоги праймериз будут обнародованы 24 мая, - пояснил Медиакорсеть руководитель регионального исполкома «Единой России» Рамзил Ишсарин, - участки будут открыты с 8 до 20 часов.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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