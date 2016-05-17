Муфтий Татарстана высказался против установки памятника Екатерине II

- Мечеть Марджани сама как памятник. Этого достаточно. Когда туристы приходят туда, им рассказывают историю, что ее построили по разрешению Екатерины II. В память о ней этого достаточно. Если устанавливать этот памятник, то не в Старо-Татарской слободе.