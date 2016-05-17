Муфтий Татарстана высказался против установки памятника Екатерине II

В администрации Казани задумали поставить новый памятник на берегу озера Кабан в Старо-Татарской слободе. Глава Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин высказался против этой идеи:
- Мечеть Марджани сама как памятник. Этого достаточно. Когда туристы приходят туда, им рассказывают историю, что ее построили по разрешению Екатерины II. В память о ней этого достаточно. Если устанавливать этот памятник, то не в Старо-Татарской слободе.
Про решение увековечить приезд императрицы Екатерины II в Казань в 1767 году памятным знаком стало известно месяц назад. Знак хотят поставить на набережной озера Кабан. Уже объявлен конкурс проектов работ.
Но позже на это решение отреагировала местная молодежь, в сети активисты Форума татарской молодежи разместили петицию. В ней прозвучала просьба приостановить конкурс, с тем, чтобы обстоятельно изучить мнение разных групп горожан, научно-экспертного сообщества и провести общественные слушания.
«Памятник не вызывает одобрения общественности и не вписывается в городскую среду, исторический контекст и общее духовное пространство города», утверждали авторы петиции.