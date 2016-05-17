mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Муфтий Татарстана высказался против установки памятника Екатерине II

17 мая 2016, 19:03
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался против установки памятного знака в честь визита в Казань императрицы Екатерины II.

В администрации Казани задумали поставить новый памятник на берегу озера Кабан в Старо-Татарской слободе. Глава Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин высказался против этой идеи:

- Мечеть Марджани сама как памятник. Этого достаточно. Когда туристы приходят туда, им рассказывают историю, что ее построили по разрешению Екатерины II. В память о ней этого достаточно. Если устанавливать этот памятник, то не в Старо-Татарской слободе.

Про решение увековечить приезд императрицы Екатерины II в Казань в 1767 году памятным знаком стало известно месяц назад. Знак хотят поставить на набережной озера Кабан. Уже объявлен конкурс проектов работ.

Но позже на это решение отреагировала местная молодежь, в сети активисты Форума татарской молодежи разместили петицию. В ней прозвучала просьба приостановить конкурс, с тем, чтобы обстоятельно изучить мнение разных групп горожан, научно-экспертного сообщества и провести общественные слушания.

«Памятник не вызывает одобрения общественности и не вписывается в городскую среду, исторический контекст и общее духовное пространство города», утверждали авторы петиции.

Источник Inkazan.ru

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44