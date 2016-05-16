mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе судью шантажировали публикацией личного дневника

16 мая 2016, 15:54
В Уфе мировой судья стала жертвой вымогателей, злоумышленники шантажировали её личным дневником, украденным из сейфа.

Прокуратура Башкирии передала в суд материалы уголовного дела в отношении двух жителей Уфы, пытавшихся шантажировать мирового судью. Как говорится в материалах дела, в 2014 году 28 –летняя Лиана Мурзина, работавшая помощником судьи, получила доступ к сейфу, скопировала личный дневник и материалы административного дела. Через некоторое время она была уволена из судебной системы и начала шантажировать «служителя фемиды» публикацией записей из украденного дневника. В течении двух месяцев Мурзина вместе с подельником пыталась вынудить судью заплатить ей за молчание. Получив отказ, она представилась журналистом и сообщила в Верховный суд о якобы незаконно закрытом административном деле. Вскоре мошенники были задержаны сотрудниками ФСБ России при получении денег от потерпевшей. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство), ч.2 ст.128.1 УК РФ (клевета), ч.2 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

В случае если суд сочтёт их виновными, каждому грозит до 19 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44