В Уфе судью шантажировали публикацией личного дневника

Прокуратура Башкирии передала в суд материалы уголовного дела в отношении двух жителей Уфы, пытавшихся шантажировать мирового судью. Как говорится в материалах дела, в 2014 году 28 –летняя Лиана Мурзина, работавшая помощником судьи, получила доступ к сейфу, скопировала личный дневник и материалы административного дела. Через некоторое время она была уволена из судебной системы и начала шантажировать «служителя фемиды» публикацией записей из украденного дневника. В течении двух месяцев Мурзина вместе с подельником пыталась вынудить судью заплатить ей за молчание. Получив отказ, она представилась журналистом и сообщила в Верховный суд о якобы незаконно закрытом административном деле. Вскоре мошенники были задержаны сотрудниками ФСБ России при получении денег от потерпевшей. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство), ч.2 ст.128.1 УК РФ (клевета), ч.2 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).