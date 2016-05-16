В Уфе пройдет детский конкурс чтецов Корана

Для участия в конкурсе малыши до 7 лет должны будут знать суры от «Филь» до «Нас», дети от 7 до 12 – от «Фаджр» до «Ан-Нас», а подростки от 12 до 16 – Джуз «Амма». В жюри – руководство ДУМ БР, преподаватели Исламского колледжа им. М. Султановой и знатоки Священного писания из арабских стран.