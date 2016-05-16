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В Уфе пройдет детский конкурс чтецов Корана

16 мая 2016, 12:37
29 мая в Уфе пройдут соревнования в мастерстве знания и чтения Корана. За ценные подарки будут бороться дети до 16 лет.

Исламский колледж имени М. Султановой и Духовное управление мусульман РБ ежегодно проводят это мероприятие уже 10 лет. На соревнования приезжают сотни участников не только из Башкирии, но и из соседних областей.

Для участия в конкурсе малыши до 7 лет должны будут знать суры от «Филь» до «Нас», дети от 7 до 12 – от «Фаджр» до «Ан-Нас», а подростки от 12 до 16 – Джуз «Амма». В жюри – руководство ДУМ БР, преподаватели Исламского колледжа им. М. Султановой и знатоки Священного писания из арабских стран.

Конкурс пройдет на прогулочном теплоходе. Победителей вознаградят такими ценными призами, как спортивный инвентарь, ноутбук и цифровая техника.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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