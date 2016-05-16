В Уфе полицейского обвинили в мошенничестве

В апреле 2016 года уфимец решил избавить своего знакомого от уголовной ответственности за нарушение ПДД. Он отдал 70 тысяч рублей полицейскому, чтобы «замять дело» нарушителя. Разрешение сложившейся ситуации не входило в компетенцию сотрудника полиции, однако он взял сумму и… был пойман сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по РБ.