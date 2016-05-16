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В Уфе полицейского обвинили в мошенничестве

16 мая 2016, 17:23
Сотрудник полиции обогатился на 70 тысяч рублей. Именно эту сумму он получил от местного жителя в качестве откупа

В апреле 2016 года уфимец решил избавить своего знакомого от уголовной ответственности за нарушение ПДД. Он отдал 70 тысяч рублей полицейскому, чтобы «замять дело» нарушителя. Разрешение сложившейся ситуации не входило в компетенцию сотрудника полиции, однако он взял сумму и… был пойман сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по РБ.

- В отношении сотрудника возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления «Покушение на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения», - сообщает МВД республики.

Руководство МВД начало служебную проверку, в результате которой полицейского могут уволить, а его руководителей привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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