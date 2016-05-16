Общественники Башкирии недовольны пробуксовкой закона о ранних браках

Аналитическую записку подготовило «Содружество многодетных семей Башкортостана». Согласно собранной информации, В 2012 - 2015 гг. подростками до 16 лет ежегодно заключалось от 10 до 20 браков. Больше половины браков заключены с лицами старше 20 лет, а с лицами младше 18 лет – 20- 25 % браков.
- В 2014-2015 годах резко увеличилось количество заключаемых подростками младше 16 лет браков, - говорится в записке. - Если в 2012 году было заключено 11 браков, то в 2014 уже 21. Указанная тенденция во многом связана с тем, что в 2014-2015 годах 20 человек были освобождены от уголовной ответственности в связи с заключением браком с потерпевшим лицом. В 2013 году освобождения от уголовной ответственности не было, в 2012 г. от ответственности был освобожден один человек.
Общественники уверяют: беременность подростков в возрасте до 16 лет не является основной причиной заключения ранних браков. В Башкирии не более 4 девочек рожают в возрасте до 16 лет в год, а вступают в брак ежегодно до 20 подростков данного возраста. Кроме того, значительная часть из указанных девушек не заключали браки вследствие наступившей беременности.
- Из приведенных данных можно сделать следующие вывод – основной причиной вступления в брак подростками в возрасте до 16 лет за последние два года является выявление случаев нарушения половой неприкосновенности детей, - резюмируют общественники.