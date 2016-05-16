Общественники Башкирии недовольны пробуксовкой закона о ранних браках

- В 2014-2015 годах резко увеличилось количество заключаемых подростками младше 16 лет браков, - говорится в записке. - Если в 2012 году было заключено 11 браков, то в 2014 уже 21. Указанная тенденция во многом связана с тем, что в 2014-2015 годах 20 человек были освобождены от уголовной ответственности в связи с заключением браком с потерпевшим лицом. В 2013 году освобождения от уголовной ответственности не было, в 2012 г. от ответственности был освобожден один человек.