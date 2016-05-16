Минэкологии Башкирии проверило воздух вокруг «Кроношпана»

— Управление государственного аналитического контроля, подведомственное Минэкологии, работает с большинством предприятий по договорам на обслуживание, - заявил председатель «Союза экологов РБ» Александр Веселов. – Они делают это за деньги. И естественно, что если какие-то нарушения обнаруживаются, предприятие просто им говорит, мы с вами больше работать не будем. Независимых же лабораторий, которые могут оспорить эти данные, в республике нет. Возможно, конечно, такие результаты получились и по чисто техническим причинам, такими как сильный ветер. Либо же предприятие просто предупредили, что приедут с проверкой.