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Минэкологии Башкирии проверило воздух вокруг «Кроношпана»

16 мая 2016, 14:28
Специалисты ведомства провели 48 проверок с августа прошлого года по март текущего. Отобранные пробы обследовались на содержание аммиака, серы диоксида, формальдегида, азота диоксида, углерода оксида и пыли. Полученные результаты некоторые эксперты поставили под сомнение.

Специалисты брали пробы воздуха около деревень Князево, Дорогино, Светлая, а также около микрорайона Шакша.

- Проведен 21 отбор проб атмосферного воздуха при работающем и неработающем режимах предприятия. В итоге ни в одном из образцов не были выявлены вещества, характерные для выбросов «Кроношпана». Это говорит о том, что работа предприятия безопасна для окружающей среды и жителей близлежащих домов.

Однако независимые эксперты с выводами не согласны.

— Управление государственного аналитического контроля, подведомственное Минэкологии, работает с большинством предприятий по договорам на обслуживание, - заявил председатель «Союза экологов РБ» Александр Веселов. – Они делают это за деньги. И естественно, что если какие-то нарушения обнаруживаются, предприятие просто им говорит, мы с вами больше работать не будем. Независимых же лабораторий, которые могут оспорить эти данные, в республике нет. Возможно, конечно, такие результаты получились и по чисто техническим причинам, такими как сильный ветер. Либо же предприятие просто предупредили, что приедут с проверкой.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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