ФК «Уфа» в гостях уступил пермскому «Амкару»

После этого матча положение уфимского клуба осталось прежним, горожане находятся на 14 строчке турнирной таблицы, и следующий матч проведут 21 мая на домашнем стадионе против московского «Спартака». В случае, если уфимцы не смогут заработать очки в последнем матче сезона, то им остаётся надеяться, что их соседи по турнирной таблице «Мордовия» и «Кубань» проиграют своим соперникам по 30 туру «Локомотиву» и «Уралу» соответственно. Только тогда клуб из столицы Башкирии получит возможность участвовать в стыковых матчах с командами, занявшими третье и четвёртое место в ФНЛ.