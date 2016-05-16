ФК «Уфа» в гостях уступил пермскому «Амкару»

Матч в Перми между местным «Амкаром» и башкирским ФК «Уфа» завершился победой хозяев поля со счётом 1:0. В составе пермского клуба забитым голом на 82-минуте матча отметился защитник Георгий Джикия. Стоит отметить, что единственный мяч в игре был забит со штрафного удара, после нарушения защитника гостей Павла Аликина.
Если говорить о статистике команд, то пермский клуб по всем показателям обогнал своих соперников из Уфы. По количеству ударов в сторону ворот счёт 10:6, в створ 3:1. На двоих команды заработали 5 жёлтых карточек и 8 угловых.
- Игроки не выполнили план на игру. Расчёт был на стандарты возле ворот соперника за счёт агрессии в атаке, но этого не произошло. Обе команды были одинаковы в организации, тут все решило индивидуальное мастерство, - сказал главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло, комментируя результат встречи.
После этого матча положение уфимского клуба осталось прежним, горожане находятся на 14 строчке турнирной таблицы, и следующий матч проведут 21 мая на домашнем стадионе против московского «Спартака». В случае, если уфимцы не смогут заработать очки в последнем матче сезона, то им остаётся надеяться, что их соседи по турнирной таблице «Мордовия» и «Кубань» проиграют своим соперникам по 30 туру «Локомотиву» и «Уралу» соответственно. Только тогда клуб из столицы Башкирии получит возможность участвовать в стыковых матчах с командами, занявшими третье и четвёртое место в ФНЛ.