Депутаты Горсовета Уфы изменили устав города

По новому уставу срок полномочий депутатов увеличен с четырех до пяти лет. Также изменился порядок организации муниципальных выборов. Теперь список кандидатов будет делиться на общую часть и территориальные группы таким образом, чтобы в общую часть списка могло входить до трёх кандидатов от каждой политической партии. С предложением внести такие изменения к депутатскому корпусу Уфы обратились представители четырёх политических партий: ЛДПР, КПРФ, Российской экологической партии «Зелёные» и Российской партии пенсионеров за справедливость.