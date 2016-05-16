Депутаты Горсовета Уфы изменили устав города

По новому уставу срок полномочий депутатов увеличен с четырех до пяти лет. Также изменился порядок организации муниципальных выборов. Теперь список кандидатов будет делиться на общую часть и территориальные группы таким образом, чтобы в общую часть списка могло входить до трёх кандидатов от каждой политической партии. С предложением внести такие изменения к депутатскому корпусу Уфы обратились представители четырёх политических партий: ЛДПР, КПРФ, Российской экологической партии «Зелёные» и Российской партии пенсионеров за справедливость.
— Внесение таких изменений будет способствовать прозрачности и демократичности выборов, позволит увеличить представительство различных политических партий, - отметили в пресс-службе Горсовета. — Это значительно повысит шансы «малых» партий получить своё представительство в Совете. В случае преодоления пятипроцентного барьера по городу они смогут провести тройку своих лидеров, независимо от того, как за них проголосовали в избирательных округах. Аналогичная система действует и на выборах в Государственную Думу.