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УГНТУ-ВНЗМ одержала победу над СКИФом

15 мая 2016, 18:48
Сегодня в Уфе гандбольный клуб УГНТУ-ВНЗМ обыграл в финальном этапе суперлиги лидера группы, краснодарский СКИФ. Счет матча – 33:32 в пользу уфимцев.

УГНТУ-ВНЗМ - единственная команда, которая в группе Б смогла обыграть лидера группы.

- Домашняя площадка, активная поддержка соперников, настрой команды, грамотная игра в обороне позволили уфимцам совершить почти невозможное, - рассказали в пресс-службе клуба. - Команда СКИФ в группе Б, наверное, не должна была быть. По классу, по опыту, по мастеровитости, ее место среди команд, которые борются за медали чемпионата. И тем слаще была победа.

Весь матч соперники шли практически очко в очко. Лучшим игроком матча признан Алексей Гетманов – 10 мячей, по семь мячей забросили Дмитрий Киреев и Владимир Фомичев, пять мячей на счету Ивана Федиско. В команде СКИФ 11 мячей в наши ворота забросил Игорь Карлов.

Следующий матч УГНТУ-ВНЗМ сыграет в Уфе 20 мая с волгоградской командой Каустик в 18.30.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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