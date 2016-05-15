УГНТУ-ВНЗМ одержала победу над СКИФом

УГНТУ-ВНЗМ - единственная команда, которая в группе Б смогла обыграть лидера группы.
- Домашняя площадка, активная поддержка соперников, настрой команды, грамотная игра в обороне позволили уфимцам совершить почти невозможное, - рассказали в пресс-службе клуба. - Команда СКИФ в группе Б, наверное, не должна была быть. По классу, по опыту, по мастеровитости, ее место среди команд, которые борются за медали чемпионата. И тем слаще была победа.
Весь матч соперники шли практически очко в очко. Лучшим игроком матча признан Алексей Гетманов – 10 мячей, по семь мячей забросили Дмитрий Киреев и Владимир Фомичев, пять мячей на счету Ивана Федиско. В команде СКИФ 11 мячей в наши ворота забросил Игорь Карлов.
Следующий матч УГНТУ-ВНЗМ сыграет в Уфе 20 мая с волгоградской командой Каустик в 18.30.