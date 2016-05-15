УГНТУ-ВНЗМ одержала победу над СКИФом

- Домашняя площадка, активная поддержка соперников, настрой команды, грамотная игра в обороне позволили уфимцам совершить почти невозможное, - рассказали в пресс-службе клуба. - Команда СКИФ в группе Б, наверное, не должна была быть. По классу, по опыту, по мастеровитости, ее место среди команд, которые борются за медали чемпионата. И тем слаще была победа.