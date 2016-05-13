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В Башкирии пьяный водитель инкассаторского автомобиля спровоцировал ДТП

13 мая 2016, 17:51
Житель Нефтекамска сообщил о странном ДТП, произошедшем с участием инкассаторского автомобиля, за рулём которого оказался пьяный мужчина, представившийся врачом.

ДТП произошло в четверг, 12 мая, на центральной площади Нефтекамска. По словам одного из участников аварии, в его машину врезался инкассаторский автомобиль НИВА. За рулём отечественного внедорожника оказался мужчина в нетрезвом состоянии, который представился врачом и предложил решить вопрос на месте, не вызывая сотрудников ГИБДД.

Получив отказ, он пригрозил расправой и скрылся с места ДТП. По словам водителя, сотрудников ГИБДД пришлось ждать в течении сорока минут несмотря на то, что в пятидесяти метрах от места ДТП дежурил наряд ДПС, который не мог не видеть аварию.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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