В Башкирии пьяный водитель инкассаторского автомобиля спровоцировал ДТП

ДТП произошло в четверг, 12 мая, на центральной площади Нефтекамска. По словам одного из участников аварии, в его машину врезался инкассаторский автомобиль НИВА. За рулём отечественного внедорожника оказался мужчина в нетрезвом состоянии, который представился врачом и предложил решить вопрос на месте, не вызывая сотрудников ГИБДД.
Получив отказ, он пригрозил расправой и скрылся с места ДТП. По словам водителя, сотрудников ГИБДД пришлось ждать в течении сорока минут несмотря на то, что в пятидесяти метрах от места ДТП дежурил наряд ДПС, который не мог не видеть аварию.