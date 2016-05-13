В Башкирии пьяный водитель инкассаторского автомобиля спровоцировал ДТП

Получив отказ, он пригрозил расправой и скрылся с места ДТП. По словам водителя, сотрудников ГИБДД пришлось ждать в течении сорока минут несмотря на то, что в пятидесяти метрах от места ДТП дежурил наряд ДПС, который не мог не видеть аварию.