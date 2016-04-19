В Уфе полицейские-наркодилеры получили 24 года лишения свободы на двоих

Posted 19 апреля 2016, 07:30
Published 19 апреля 2016, 07:30
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
Как установил суд, полицейские, вместо того чтобы бороться с наркоторговлей, сами стали наркодилерами. Мужчины в погонах сбывали «зелье» через тайники-закладки. В июле 2014 года предприимчивый Денис Якупов даже попытался продать 2 г наркотика местному жителю, которого раньше сам привлекал за употребление.
- Сразу после закладки «оборотня в погонах» задержали. Автомобиль и квартиру задержанного осмотрели и изъяли 220 г «скорости», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Подсудимые не считают себя виновными. Суд назначила Артуру Музафарову 13 лет лишения свободы, Денису Якупову - 11 лет в исправительной колонии строго режима.