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Posted 19 апреля 2016, 07:30

Published 19 апреля 2016, 07:30

Modified 10 ноября 2022, 18:38

Updated 10 ноября 2022, 18:38

В Уфе полицейские-наркодилеры получили 24 года лишения свободы на двоих

19 апреля 2016, 07:30
Вчера, 18 апреля, Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении экс сотрудников полиции 26-летнего Артура Музафарова и 33-летнего Дениса Якупова. Мужчины осуждены по статье «Приготовление и покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере с использованием служебного положения» и «Мошенничество».

Как установил суд, полицейские, вместо того чтобы бороться с наркоторговлей, сами стали наркодилерами. Мужчины в погонах сбывали «зелье» через тайники-закладки. В июле 2014 года предприимчивый Денис Якупов даже попытался продать 2 г наркотика местному жителю, которого раньше сам привлекал за употребление.

- Сразу после закладки «оборотня в погонах» задержали. Автомобиль и квартиру задержанного осмотрели и изъяли 220 г «скорости», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Подсудимые не считают себя виновными. Суд назначила Артуру Музафарову 13 лет лишения свободы, Денису Якупову - 11 лет в исправительной колонии строго режима.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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