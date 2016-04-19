В Уфе полицейские-наркодилеры получили 24 года лишения свободы на двоих

Как установил суд, полицейские, вместо того чтобы бороться с наркоторговлей, сами стали наркодилерами. Мужчины в погонах сбывали «зелье» через тайники-закладки. В июле 2014 года предприимчивый Денис Якупов даже попытался продать 2 г наркотика местному жителю, которого раньше сам привлекал за употребление.