В Башкирии пик паводка еще не прошел

Posted 18 апреля 2016, 07:03
Published 18 апреля 2016, 07:03
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
На сегодняшний день в числе пострадавших от весеннего половодья можно назвать только жителей деревни Козарез, где вышедшая из берегов река Белая затопила единственную дорогу, ведущую в деревню. Но для жителей организована бесплатная лодочная переправа - до уфимского микрорайона Нижегородка.
Жильцов поселка перевозят катером «Берилл» (30 посадочных мест) от переправы «Козарез» до улицы Малая Лесозаводская, 3а (мкр. Нижегородка). График работы катера: с 8.00 до 9.00, 12.00 до 14.00, 18.00 до 19.00.
В среднем по Башкирии за прошедшие сутки уровень рек поднялся на 20 сантиметров.
- В селе Красная горка Нуримановского района Башкирии река Уфимка находится на отметке 740 сантиметров, она выйдет из поймы, если уровень поднимется до 760, - пояснили в пресс-службе регионального МЧС. - Но это не значит, что затопит деревню.
И уровень воды в реке Уфимка поднимается значительно медленнее - всего на 2 см.
Специалисты прогнозируют, что пик паводка в республике пройдёт до 24 апреля, до этого времени все службы находятся в состоянии готовности.