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Posted 18 апреля 2016, 07:03

Published 18 апреля 2016, 07:03

Modified 10 ноября 2022, 18:38

Updated 10 ноября 2022, 18:38

В Башкирии пик паводка еще не прошел

18 апреля 2016, 07:03
Со дня на день в республике ожидается пик паводка, на сегодняшний день уровень воды на водоёмах республики продолжает расти, а в Нуримановском районе у райцентра, села Красная горка, река может выйти из поймы.

На сегодняшний день в числе пострадавших от весеннего половодья можно назвать только жителей деревни Козарез, где вышедшая из берегов река Белая затопила единственную дорогу, ведущую в деревню. Но для жителей организована бесплатная лодочная переправа - до уфимского микрорайона Нижегородка.

Жильцов поселка перевозят катером «Берилл» (30 посадочных мест) от переправы «Козарез» до улицы Малая Лесозаводская, 3а (мкр. Нижегородка). График работы катера: с 8.00 до 9.00, 12.00 до 14.00, 18.00 до 19.00.

В среднем по Башкирии за прошедшие сутки уровень рек поднялся на 20 сантиметров.

- В селе Красная горка Нуримановского района Башкирии река Уфимка находится на отметке 740 сантиметров, она выйдет из поймы, если уровень поднимется до 760, - пояснили в пресс-службе регионального МЧС. - Но это не значит, что затопит деревню.

И уровень воды в реке Уфимка поднимается значительно медленнее - всего на 2 см.

Специалисты прогнозируют, что пик паводка в республике пройдёт до 24 апреля, до этого времени все службы находятся в состоянии готовности.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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