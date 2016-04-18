В Башкирии пик паводка еще не прошел

Со дня на день в республике ожидается пик паводка, на сегодняшний день уровень воды на водоёмах республики продолжает расти, а в Нуримановском районе у райцентра, села Красная горка, река может выйти из поймы.

На сегодняшний день в числе пострадавших от весеннего половодья можно назвать только жителей деревни Козарез, где вышедшая из берегов река Белая затопила единственную дорогу, ведущую в деревню. Но для жителей организована бесплатная лодочная переправа - до уфимского микрорайона Нижегородка. Жильцов поселка перевозят катером «Берилл» (30 посадочных мест) от переправы «Козарез» до улицы Малая Лесозаводская, 3а (мкр. Нижегородка). График работы катера: с 8.00 до 9.00, 12.00 до 14.00, 18.00 до 19.00. В среднем по Башкирии за прошедшие сутки уровень рек поднялся на 20 сантиметров. - В селе Красная горка Нуримановского района Башкирии река Уфимка находится на отметке 740 сантиметров, она выйдет из поймы, если уровень поднимется до 760, - пояснили в пресс-службе регионального МЧС. - Но это не значит, что затопит деревню. И уровень воды в реке Уфимка поднимается значительно медленнее - всего на 2 см. Специалисты прогнозируют, что пик паводка в республике пройдёт до 24 апреля, до этого времени все службы находятся в состоянии готовности.