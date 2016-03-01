Сотрудники МАУ рассказали о самых ярких впечатлениях от новой работы

– Меня всегда привлекали объекты транспортной инфраструктуры, к тому же в аэропорту есть своя специфика, она мне интересна, - признается начальник службы тепло и санитарно-технического обеспечения Ринат Абейдуллин. - Я уже работал с теплоснабжением, с очистными сооружениями, с водоподготовкой – все эти процессы мне известны, но непосредственная эксплуатация оборудования для меня – дело относительно новое. Раньше я думал, что главное – это хорошо построить объект, а сейчас понимаю, как важно поддерживать в должном состоянии инженерные сети и другие коммуникации. Самое главное – это обеспечение бесперебойного жизнеобеспечения аэропорта, чтобы круглосуточно были тепло и вода. Чтобы сотрудники подходили к своей работе с энтузиазмом. Мне нравится коллектив, в котором я работаю, – люди интересные, отзывчивые и профессионалы в своем деле. Нравится то, что я могу приносить пользу каждый день.