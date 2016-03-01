Сотрудники МАУ рассказали о самых ярких впечатлениях от новой работы

Posted 1 марта 2016, 05:30
Published 1 марта 2016, 05:30
Modified 10 ноября 2022, 18:39
Updated 10 ноября 2022, 18:39
Рустам Рахметов: «Самое яркое впечатлений – взлет военных истребителей»
– По специальности я врач-эндоскопист, в аэропорт на работу пришел из клиники БГМУ, – отмечает главный врач медсанчасти Рустам Рахметов. - Одно из первых моих впечатлений от аэропорта – взлет военных истребителей! Каждый мой рабочий день – это что-то новое, здесь я получаю знания, которых в принципе нет в практическом здравоохранении. Авиационная медицина – совершенно особая отрасль, и мне нравится в ней работать.
Владислав Недорезов: «Всегда любовался взлетной полосой»
– Для меня аэропорт, пожалуй, главное транспортное предприятие республики, - говорит замначальника службы правового обеспечения Владислав Недорезов. - Это воздушные ворота региона, лицо Уфы и Башкирии. Я считаю МАУ одним из самых стабильно развивающихся предприятий транспортной сферы, а кроме того… приезжая в аэропорт, я всегда любовался видом на взлетно-посадочную полосу и думал, как было бы здорово работать здесь и видеть, как взлетают и садятся самолеты. Теперь у меня такая возможность есть.
Ксения Щукина: «В аэропорту царит воздушная атмосфера»
– Я работала в кадастровой палате «Росреестра», куда посетители приходили в основном со своими проблемами, - рассказывает агент службы организации пассажирских перевозок Ксения Щукина. - В аэропорту люди гораздо приятнее, они улыбаются, у них хорошее настроение. Первые впечатления от аэропорта – здесь царит совершенно небесная, воздушная, «самолетная» атмосфера. В такой обстановке работать всегда приятно. С нетерпением жду лета, мне кажется, что в аэропорту оно будет очень романтичным и красивым.
Артур Рамеев: «Первые впечатления на новой работе – эйфория»
– Я окончил колледж радиоэлектроники и в аэропорту работаю совсем недавно, но, знаете, мне очень нравится! – не скрывает эмоций электромеханик службы электросветотехнического обеспечения полётов Артур Рамеев. - Тут как нигде видишь, насколько важна наша служба – она обеспечивает все электроснабжение этого большого предприятия, безопасность полетов в том числе. Я научился очень многому. Например, читать схемы без использования каких-то бумаг, рисунков – просто взглянул в ящик, посмотрел, куда и какие линии идут, и понял, как все работает. Первые впечатления – это эйфория. Ура, я поступил на эту работу, она мне нравится! Это состояние продолжается и сейчас. Я люблю приносить пользу, ремонтировать и копаться во всех этих «железках». Все мне по душе. Аэропорт для меня, я надеюсь, на всю жизнь.
Екатерина Луговая: «Каждый день здесь я узнаю что-то новое»
– До того как попасть в аэропорт, я работала в брокерской компании: занималась региональным развитием, имела дело с ценными бумагами, финансовыми рынками, - рассказывает экономист планово-экономического отдела Екатерина Луговая. - С сентября тружусь в дружном коллективе уфимского аэропорта, и мне здесь нравится. Здесь очень много расчетов, и я каждый день узнаю что-то новое. Я учусь в Санкт-Петербургской академии гражданской авиации, и работа мне очень помогает в учебе. Все свои знания и умения я сразу применяю на практике.
Елена Солодова: «Для меня аэропорт – это, прежде всего, люди»
– Я долгое время работала и жила в Канаде. До того как попасть в отдел образования АО «МАУ», трудилась в Башаэронавигации переводчиком, поэтому тема аэропорта и все специальные термины для меня не новые, - замечает специалист отдела обучения службы управления персоналом Елена Солодова. - У меня очень разноплановая работа – помимо переводов, я преподаю английский и надеюсь, что наши усилия в повышении уровня владения языком вскоре станут заметны. Для меня аэропорт – это, прежде всего, люди! Здесь очень доброжелательная атмосфера. И скучать не приходится.
Ринат Абейдуллин: «Нравится то, что я могу приносить пользу каждый день»
– Меня всегда привлекали объекты транспортной инфраструктуры, к тому же в аэропорту есть своя специфика, она мне интересна, - признается начальник службы тепло и санитарно-технического обеспечения Ринат Абейдуллин. - Я уже работал с теплоснабжением, с очистными сооружениями, с водоподготовкой – все эти процессы мне известны, но непосредственная эксплуатация оборудования для меня – дело относительно новое. Раньше я думал, что главное – это хорошо построить объект, а сейчас понимаю, как важно поддерживать в должном состоянии инженерные сети и другие коммуникации. Самое главное – это обеспечение бесперебойного жизнеобеспечения аэропорта, чтобы круглосуточно были тепло и вода. Чтобы сотрудники подходили к своей работе с энтузиазмом. Мне нравится коллектив, в котором я работаю, – люди интересные, отзывчивые и профессионалы в своем деле. Нравится то, что я могу приносить пользу каждый день.