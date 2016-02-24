Почему в мэрии Уфы заинтересованы в непрозрачности рынка городских автоперевозок?

Также городские парламентарии намерены поинтересоваться, почему частные автоперевозчики не спешат перевозить льготников? Хотя ответ на этот вопрос очевиден: как только частникам придется обращаться за оплатой за перевозку этой категории граждан к государству, придется сделать свой бизнес прозрачным, а это, похоже, не выгодно никому. Ни самим, стригущим наличные деньги извозчикам, ни, как это ни странно, уфимской мэрии. А иначе для чего чиновники так стремятся утвердить на рынке автоперевозок правила игры, наиболее выгодные и комфортные для тех, кто не желает соблюдать цивилизованные нормы?