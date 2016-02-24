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Posted 24 февраля 2016, 17:34

Published 24 февраля 2016, 17:34

Modified 14 марта, 06:39

Updated 14 марта, 06:39

Почему в мэрии Уфы заинтересованы в непрозрачности рынка городских автоперевозок?

24 февраля 2016, 17:34
В пятницу депутаты уфимского горсовета предпримут еще одну попытку утвердить изменения в положение об управлении транспорта и связи мэрии Уфы, которые даруют этому подразделению городской администрации право проводить конкурс автоперевозчиков, обслуживающих городские маршруты и распределять между ними наиболее рентабельные линии. Заседание, где народных избранников попытаются убедить в необходимости принять поправки — внеочередное, на минувшей неделе городские парламентарии отказались голосовать за документы, которые «требуют доработки».

Напомним, эксперты полагали, что новые, предельно упрощенные условия конкурса автоперевозчиков, обслуживающих городские маршруты, создавались под конкретных игроков этого рынка, которые и сегодня работают по самым прибыльным направлениям.

Интересно, что большая часть из них — операторы маршрутов, которые не имеют своего автопарка, а продают водителям право возить пассажиров по той или иной линии, то есть только выписывают путевки.

При этом повлиять на водителей, купивших маршруты, операторы не могут, а соответственно не могут отвечать ни за безопасность городского общественного транспорта, ни его регулярность. Вот и получается, что в часы пик на улицы города выезжает масса частных бомбил, «снимая сливки» с маршрутов, а в межпиковое время перед пассажирами отдувается лишь государственный и муниципальный перевозчики, пытаясь заработать хоть что-то на свое содержание.

В городской ГАИ утверждают, на каждом уфимском маршруте достаточно работы 30 автобусов, но каждый оператор выпускает на линии от 50 до 75 пассажирских машин. Стоит ли удивляться, почему в Уфе такие масштабные пробки?

Эксперты утверждают, что каждый такой водитель приносит в кассу предприятия-оператора от шести до восьми тысяч рублей в месяц, оплачивая право ездить по тому или иному маршруту. Если учесть, что у одного оператора работает как минимум 50 машин, то сумма получается весьма внушительной.

Депутаты намерены выяснить: кто учитывает деньги, которые зарабатываются на городском рынке автоперевозок? Ведь известно, что все расчеты между водителем и пассажиром идут наличными купюрами и очевидно, что налогов в городскую казну никто из бомбил не платит. А сегодня всем известно, что городская казна трещит по швам.

— Странно, что автоперевозчики эксплуатируют городские маршруты, но при этом не перечисляют ни копейки в бюджет, — говорят городские депутаты. — Коммерсанты, имеющие здания на городской земле и строители, платят аренду, рекламщики выплачивают деньги за размещение рекламных конструкций, и только перевозчики зарабатывают на том, что мэрия содержит в порядке городские дороги и остановки, но при этом не собираются выплачивать что-либо от своей сверхприбыльной, не облагаемой никакими налогами, деятельности в бюджет.

— А что вы хотите? — скажет кто-то. — Рынок автоперевозок в Уфе — дикий, а потому никто из автоперевозчиков не заинтересован устанавливать на своих машинах систему ГЛОНАСС, вводить платежные терминалы и оказывать качественные услуги пассажирам, ведь это повлечет упорядочивание и прозрачность их деятельности, а в хаосе зарабатывать гораздо проще.

— Но разве не в уфимской мэрии разрабатывают эти правила игры? — может удивиться кто-то, не знающий, что со стихийным рынком автоперевозок в Уфе пытались бороться на всех уровнях власти, а этой «дикой дивизии» все нипочем.

Но в этом простом вопросе и заключается объяснение живучести этого стихийного рынка.

Собирались же на минувшей неделе депутаты принять новые условия конкурса, где максимально упрощались критерии для работы на пассажирских маршрутах столицы Башкирии. Так, в управлении транспорта уфимской мэрии собирались начислялось перевозчику три балла за наличие кондиционера в салоне, при этом не учитывая ни типа машин, ни их оборудование специальными приспособлениями для передвижения инвалидов, наличия платежных терминалов и других современных требований, которые сегодня предъявляют к автоперевозчикам горожане.

Также городские парламентарии намерены поинтересоваться, почему частные автоперевозчики не спешат перевозить льготников? Хотя ответ на этот вопрос очевиден: как только частникам придется обращаться за оплатой за перевозку этой категории граждан к государству, придется сделать свой бизнес прозрачным, а это, похоже, не выгодно никому. Ни самим, стригущим наличные деньги извозчикам, ни, как это ни странно, уфимской мэрии. А иначе для чего чиновники так стремятся утвердить на рынке автоперевозок правила игры, наиболее выгодные и комфортные для тех, кто не желает соблюдать цивилизованные нормы?

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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