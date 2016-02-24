Почему в мэрии Уфы заинтересованы в непрозрачности рынка городских автоперевозок?

Posted 24 февраля 2016, 17:34
Published 24 февраля 2016, 17:34
Modified 14 марта, 06:39
Updated 14 марта, 06:39
Напомним, эксперты полагали, что новые, предельно упрощенные условия конкурса автоперевозчиков, обслуживающих городские маршруты, создавались под конкретных игроков этого рынка, которые и сегодня работают по самым прибыльным направлениям.
Интересно, что большая часть из них — операторы маршрутов, которые не имеют своего автопарка, а продают водителям право возить пассажиров по той или иной линии, то есть только выписывают путевки.
При этом повлиять на водителей, купивших маршруты, операторы не могут, а соответственно не могут отвечать ни за безопасность городского общественного транспорта, ни его регулярность. Вот и получается, что в часы пик на улицы города выезжает масса частных бомбил, «снимая сливки» с маршрутов, а в межпиковое время перед пассажирами отдувается лишь государственный и муниципальный перевозчики, пытаясь заработать хоть что-то на свое содержание.
В городской ГАИ утверждают, на каждом уфимском маршруте достаточно работы 30 автобусов, но каждый оператор выпускает на линии от 50 до 75 пассажирских машин. Стоит ли удивляться, почему в Уфе такие масштабные пробки?
Эксперты утверждают, что каждый такой водитель приносит в кассу предприятия-оператора от шести до восьми тысяч рублей в месяц, оплачивая право ездить по тому или иному маршруту. Если учесть, что у одного оператора работает как минимум 50 машин, то сумма получается весьма внушительной.
Депутаты намерены выяснить: кто учитывает деньги, которые зарабатываются на городском рынке автоперевозок? Ведь известно, что все расчеты между водителем и пассажиром идут наличными купюрами и очевидно, что налогов в городскую казну никто из бомбил не платит. А сегодня всем известно, что городская казна трещит по швам.
— Странно, что автоперевозчики эксплуатируют городские маршруты, но при этом не перечисляют ни копейки в бюджет, — говорят городские депутаты. — Коммерсанты, имеющие здания на городской земле и строители, платят аренду, рекламщики выплачивают деньги за размещение рекламных конструкций, и только перевозчики зарабатывают на том, что мэрия содержит в порядке городские дороги и остановки, но при этом не собираются выплачивать что-либо от своей сверхприбыльной, не облагаемой никакими налогами, деятельности в бюджет.
— А что вы хотите? — скажет кто-то. — Рынок автоперевозок в Уфе — дикий, а потому никто из автоперевозчиков не заинтересован устанавливать на своих машинах систему ГЛОНАСС, вводить платежные терминалы и оказывать качественные услуги пассажирам, ведь это повлечет упорядочивание и прозрачность их деятельности, а в хаосе зарабатывать гораздо проще.
— Но разве не в уфимской мэрии разрабатывают эти правила игры? — может удивиться кто-то, не знающий, что со стихийным рынком автоперевозок в Уфе пытались бороться на всех уровнях власти, а этой «дикой дивизии» все нипочем.
Но в этом простом вопросе и заключается объяснение живучести этого стихийного рынка.
Собирались же на минувшей неделе депутаты принять новые условия конкурса, где максимально упрощались критерии для работы на пассажирских маршрутах столицы Башкирии. Так, в управлении транспорта уфимской мэрии собирались начислялось перевозчику три балла за наличие кондиционера в салоне, при этом не учитывая ни типа машин, ни их оборудование специальными приспособлениями для передвижения инвалидов, наличия платежных терминалов и других современных требований, которые сегодня предъявляют к автоперевозчикам горожане.
Также городские парламентарии намерены поинтересоваться, почему частные автоперевозчики не спешат перевозить льготников? Хотя ответ на этот вопрос очевиден: как только частникам придется обращаться за оплатой за перевозку этой категории граждан к государству, придется сделать свой бизнес прозрачным, а это, похоже, не выгодно никому. Ни самим, стригущим наличные деньги извозчикам, ни, как это ни странно, уфимской мэрии. А иначе для чего чиновники так стремятся утвердить на рынке автоперевозок правила игры, наиболее выгодные и комфортные для тех, кто не желает соблюдать цивилизованные нормы?