Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества

Накануне, 19 февраля, Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества. Глава республики отметил, что этот праздник объединяет всех россиян, обращая их к истории страны.- Прежде всего, хочу искренне поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников боевых действий, - сказал Рустэм Закиевич. –Поздравляю всех, кто, не жалея себя, сражался за Родину, отстаивал её свободу и независимость, защищал рубежи, в том числе в «горячих точках».

Отдельно руководитель региона отметил важность в нынешних условиях всего оборонно-промышленного комплекса и ежедневной работы военнослужащих. - В сентябре прошлого года прошли стратегические командно-штабные учения «Центр-2015» с участием воинских соединений Центрального военного округа, - добавил он. - Наша республика с честью выполнила запланированные мобилизационные мероприятия и получила высокую оценку Минобороны России. Глава Башкирии отметил большой вклад кадетских школ и классов, а также военно-патриотических клубов в воспитании патриотизма среди молодежи. Хамитов добавил, что нужно активнее развивать авиационные, технические и военно- прикладные виды спорта С большим уважением он поздравил ветеранов и воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. - Святой долг – ежедневно проявлять заботу о ветеранах, - сказал Рустем Закиевич. -Необходимо окружить всех солдат Победы, тружеников тыла искренним вниманием и человеческим теплом. Это очень важно и для них, и для молодых ребят – будущих защитников Отечества. Хамитов поблагодарил участников поисковых отрядов из Башкортостана, которые ежегодно совершают экспедиции по местам сражений ВОВ, ведь благодаря их работе на обелисках появляются имена фронтовиков, считавшихся пропавшими без вести, а их останки с почестями возвращаются на родную землю. - Хочу сказать всем жителям Башкортостана большое спасибо за повседневный напряжённый труд, - сказал в конце поздравительной речи Хамитов. - Сильная экономика и развитая социальная сфера, общественная стабильность являются залогом мира и процветания родного края. Наш долг – крепить межнациональное и межконфессиональное согласие, гражданское единство и связь поколений. После своего выступления Рустэм Хамитов вручил госнаграды республики военнослужащим, отличившимся при выполнении своих обязанностей.