Банкир Айрат Зубаиров планирует остаться в уфимском горсовете

Posted 11 февраля 2016, 17:50
Published 11 февраля 2016, 17:50
Modified 14 марта, 06:36
Updated 14 марта, 06:36
Сейчас банкир-депутат представляет избирательный округ № 11 — это часть Октябрьского района Уфы — поселки Нагаево, Жилино, Зинино общей численностью избирателей в 41,3 тысячи человек.
Напомним, в сентябре, в Башкирии одновременно будут проходить выборы разных уровней: федерального — в Государственную Думу Законодательного Собрания РФ и регионального — в советы сельских поселений, муниципальных районов, городских поселений и городских округов.
На выборах в уфимский горсовет в марте 2012 года были избраны 18 депутатов по одномандатным избирательным округам и 18 по единому городскому избирательному округу. В сумме большинство получила «Единая Россия» — 21 из 36 мест. Однако в последствии в инорсовском избирательном округе проводились довыборы. В общей сложности за 36 мандатов в 2012 году боролись 122 кандидата.