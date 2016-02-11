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Posted 11 февраля 2016, 17:50

Published 11 февраля 2016, 17:50

Modified 14 марта, 06:36

Updated 14 марта, 06:36

Банкир Айрат Зубаиров планирует остаться в уфимском горсовете

11 февраля 2016, 17:50
Председатель постоянной комиссии уфимского горсовета по бюджету, финансам и налогам, управляющий «ВТБ24» в Уфе Айдар Зубаиров заявил «МКС» о намерении продолжить работу в городском парламенте. По его словам, осенью он попытается принять участие в избирательной гонке в уфимский горсовет «одномандатником в зависимости от „нарезки“ округов». По словам г-на Зубаирова, основное его место работы в банковском секторе законотворчеству не мешает.

Сейчас банкир-депутат представляет избирательный округ № 11 — это часть Октябрьского района Уфы — поселки Нагаево, Жилино, Зинино общей численностью избирателей в 41,3 тысячи человек.

Напомним, в сентябре, в Башкирии одновременно будут проходить выборы разных уровней: федерального — в Государственную Думу Законодательного Собрания РФ и регионального — в советы сельских поселений, муниципальных районов, городских поселений и городских округов.

На выборах в уфимский горсовет в марте 2012 года были избраны 18 депутатов по одномандатным избирательным округам и 18 по единому городскому избирательному округу. В сумме большинство получила «Единая Россия» — 21 из 36 мест. Однако в последствии в инорсовском избирательном округе проводились довыборы. В общей сложности за 36 мандатов в 2012 году боролись 122 кандидата.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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