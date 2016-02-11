Банкир Айрат Зубаиров планирует остаться в уфимском горсовете

На выборах в уфимский горсовет в марте 2012 года были избраны 18 депутатов по одномандатным избирательным округам и 18 по единому городскому избирательному округу. В сумме большинство получила «Единая Россия» — 21 из 36 мест. Однако в последствии в инорсовском избирательном округе проводились довыборы. В общей сложности за 36 мандатов в 2012 году боролись 122 кандидата.