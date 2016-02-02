Филиппов может сменить кресло зама уфимского мэра на место в госкомтрансе

Posted 2 февраля 2016, 20:34
Published 2 февраля 2016, 20:34
Modified 14 марта, 06:35
Updated 14 марта, 06:35
С уходом Александра Филиппова, если отставка действительно случится, в администрации столицы Башкирии уйдет целая эпоха. Чиновник провел в кресле вице-мэра пять лет, заработав себе неоднозначную репутацию, как человека, наводящего порядок в городской земельной отрасли, и как государственного мужа, рассаживающего на всех ключевых постах свою команду. И, впрочем, если учесть, что до прихода в мэрию Александра Филиппова эта сфера была крайне коррумпированной, то желание иметь и использовать своих людей в борьбе за земельные наделы вполне объяснимо.
Напомним, Александр Филиппов занял пост вице-мэра 2 октября 2012 года, сменив Рината Сагитова. Ирек Ялалов, представляя аппарату 41-летнего Александра Филиппова, рассказал о его «большом опыте в строительной отрасли» — он возводил клуб «Огни Уфы», супермаркет «О кей» в Сипайлово, свиноводческий комплекс «Разгуляй» в Благоварском районе Башкирии. А перед тем, как прийти в уфимскую мэрию, Александр Филиппов руководил фондом строительства спортивных сооружений и социальных объектов РБ и занимался возведением горнолыжных курортов в Мраткино и Пуштау. Ирек Ялалов объяснил, что в задачи г-на Филиппова входит решение проблем обманутых дольщиков, увеличение объемов сдаваемого жилья и подготовка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Уфе.
За пятилетку Филиппов в разы поднял планку по взысканию долгов за аренду земли, удвоил продажи контрактов на развитие застроенных территорий и сноса бараков и частного сектора. Когда Александр Филиппов взял в свои руки кураторство над всей городской землей, он нажил массу врагов. Чиновника обвиняли в том, что он раздавал самые престижные площадки друзьям и знакомым, да и сам не стоял в стороне.
Уход Филиппова городской истеблишмент воспринял по-разному. Общественный активист Алексей Молокин считает, что за пять лет работы в мэрии г-н Филиппов показал себя как с позитивной, так и негативной стороны.
— Безусловно Филиппов — самый медийный персонаж в уфимской администрации, что само по себе редкость для муниципальных чиновников, говорит г-н Молокин. — Когда говорят про мэрию, на ум приходят две фамилии — Ялалов и Филиппов. Все прочие — серые чиновничьи мундиры.
По мнению оппозиционера, Филиппов создал себе имидж этакого прогрессивного чиновника, почти европейского формата.
— Но не смог до конца закрыть вопрос о легитимности сделок вокруг земель «Автореала», «Огней Уфы», — перечисляет г-н Молокин. — Да еще и не утихали склоки с предшественником Владиславом Никитиным. И эта весенняя выходка с воздушным шаром над «Ак Юлаем», где неизвестные прочили отставку чиновнику, долго муссировались в социальных сетях и газетах.
Еще один плюс вице-мэру — зачистка отрасли. С рынка ушли мелкие девелоперы, строящие по два-три дома, отрасль осталась в руках строительных монстров.
— Может это и не плохо, — продолжает Алексей Молокин. — Многоэтажка должна застраиваться крупными игроками — с кого будет спрос.
Программа уплотнения города, которую сейчас воплощает в жизнь строительный сектор — г-н Молокин называл не совсем корректной.
— Да, нужно расти, но вширь, а уплотняя город, мы пришли к нехватке мест под парковки и дорожные пробки при слабом снегопаде.
А вот председатель общественного совета по контролю в сфере ЖКХ в Орджоникидзевском районе Уфы Вячеслав Хабибуллин считает уплотнение Уфы главным минусом политики Александра Филиппова.
— Последний пример на улице Бехтерева, где сорвали строительство 17-этажки — тому пример, — делиться мнением общественник. — Хотя идею уплотнения полуострова может не все поняли, и ее надо было просто пиарить, как благо для горожан.
То, что рынок контролируется строительным пулом, активист не считает положительным итогом вицемэрства Филиппова.
— Черниковку в итоге застраивают две компании «ПСК-6» и «Маштехресурсы», — говорит он.
Но один плюс Вячеслав Хабибуллин уходящему вице-мэру поставил.
— Буквально за пару недель разрулил ситуацию с жильцами аварийных подъездов на Уфимском шоссе, 4. Но если бы дом еще пять лет в простоял в неподвижном виде, то и не вспомнили бы, — говорит он.
Редактор уфимского «Коммерсанта» Наталья Павлова отмечает, что слухи об уходе Александра Филиппова распространяются не первый месяц.
— Если отставка все-таки состоится, в городской администрации будет на одного яркого человека меньше. Потому что господин Филиппов, по-моему, так и не стал чиновником в худшем смысле этого слова. Его можно воспринимать как стратега, политика, менеджера, но не чиновника, — говорит г-жа Павлова. — Проблемой городских, да и республиканских чиновников в Башкирии является их катастрофическое неумение пользоваться публичными инструментами взаимодействия с обществом, работать с медиа, оперативно комментировать текущие события. Александр Филиппов в этом смысле был и остается приятным исключением.