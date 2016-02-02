Филиппов может сменить кресло зама уфимского мэра на место в госкомтрансе

С уходом Александра Филиппова, если отставка действительно случится, в администрации столицы Башкирии уйдет целая эпоха. Чиновник провел в кресле вице-мэра пять лет, заработав себе неоднозначную репутацию, как человека, наводящего порядок в городской земельной отрасли, и как государственного мужа, рассаживающего на всех ключевых постах свою команду. И, впрочем, если учесть, что до прихода в мэрию Александра Филиппова эта сфера была крайне коррумпированной, то желание иметь и использовать своих людей в борьбе за земельные наделы вполне объяснимо.