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Posted 14 декабря 2015, 06:33

Published 14 декабря 2015, 06:33

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

Житель Башкирии предложил взятку следователю наркополиции

14 декабря 2015, 06:33
В отношении жителя Белебея, 19-летнего Дмитрия Жиляева, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». 9 октября прошлого года следователь УФСКН республики позвонил подозреваемому в незаконном обороте наркотиков Жиляеву и вызвал его в белебеевский отдел службы Госнаркоконтроля для проведения следственных действий.

Во время телефонной беседы парень предложил следователю за восемь тысяч рублей переквалифицировать его статус с подозреваемого на свидетеля. 16 октября этого года во время очередной встречи Жиляев снова предложил правоохранителю взятку. Наркополицейский отказал преступнику, но тот оказался настойчив и 22 октября вложил в кабинете следователя 5 тысяч рублей в папку-скоросшиватель на рабочем столе. Следователь сообщил о злоумышленнике сотрудникам ОСБ УФСКН республики, и в данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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