Житель Башкирии предложил взятку следователю наркополиции

Во время телефонной беседы парень предложил следователю за восемь тысяч рублей переквалифицировать его статус с подозреваемого на свидетеля. 16 октября этого года во время очередной встречи Жиляев снова предложил правоохранителю взятку. Наркополицейский отказал преступнику, но тот оказался настойчив и 22 октября вложил в кабинете следователя 5 тысяч рублей в папку-скоросшиватель на рабочем столе. Следователь сообщил о злоумышленнике сотрудникам ОСБ УФСКН республики, и в данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления.