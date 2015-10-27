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Posted 27 октября 2015, 06:59

Published 27 октября 2015, 06:59

Modified 10 ноября 2022, 18:40

Updated 10 ноября 2022, 18:40

Два подростка, «заправившись» украденным пивом, разъезжали по Уфе без прав

27 октября 2015, 06:59
Два семнадцатилетних подростка ограбили продуктовый магазин в Кировском районе Уфы. По версии следствия, злоумышленники в вечернее время подъехали к торговой точке на «семерке», зашли в зал и, похитив с прилавка на глазах изумленной продавщицы два баллона с пивом, скрылись с места преступления. К счастью, продавец и очевидцы происшествия запомнили приметы воришек и точно описали их сотрудникам полиции.

«ВАЗ-2107» с подвыпившими злоумышленниками задержали по горячим следам. Один из несовершеннолетних автолюбителей попытался удрать от правоохранителей, но был пойман в соседнем дворе. К моменту задержания украденное пиво было выпито, так что разъезжали парни по городу не только без прав, но и в пьяном виде.

Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит старшему брату одного из любителей халявного пива. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении воришек уголовного дела.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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