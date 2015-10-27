Два подростка, «заправившись» украденным пивом, разъезжали по Уфе без прав

Posted 27 октября 2015, 06:59
Published 27 октября 2015, 06:59
Modified 10 ноября 2022, 18:40
Updated 10 ноября 2022, 18:40
«ВАЗ-2107» с подвыпившими злоумышленниками задержали по горячим следам. Один из несовершеннолетних автолюбителей попытался удрать от правоохранителей, но был пойман в соседнем дворе. К моменту задержания украденное пиво было выпито, так что разъезжали парни по городу не только без прав, но и в пьяном виде.
Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит старшему брату одного из любителей халявного пива. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении воришек уголовного дела.