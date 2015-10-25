Геннадий Зюганов взял под личный контроль происходящее вокруг музея Ленина в Уфе

- Сегодня над музеем навис многомиллионный иск, - говорит Юрий Афонин. - Как это стало возможным? Оказывается, руководство Дома-музея с не вполне понятными целями накупило дорогостоящей техники (в основном – компьютерной) более чем на 34 миллиона рублей. 10 миллионов рублей музей выплатил, но остальные 24 миллиона повисли на музейном бюджете неподъемным грузом. В связи с этим 9 ноября 2015 года Арбитражный суд РБ рассмотрит иск к Дому-музею петербургской фирмы «Аскрин». Исход рассмотрения иска вполне предсказуем: Дом-музей окажется финансово несостоятельным. Но вопросов остается очень много.
Юрий Вячеславович задается вопросом, не было ли сговора музейного руководства с коммерсантами с целью поставить музей в безвыходное положение?
- Зачем руководство Дома-музея пошло на закупки компьютерного оборудования в количествах, подходящих разве что для библиотеки конгресса США, а не для скромного музейного учреждения? – вопрашивает г-н Афонин. - Не обернется ли этот иск в конечном итоге рейдерским захватом дорогостоящей земли музея? А это угрожает уже самому существованию Дома-музея. Вспомним о печальной судьбе когда-то окружавшей музей мемориальной исторической зоны.
В свою очередь на сайте администрации Уфы была опубликована информация, в которой сообщалось, что в отдельных электронных СМИ были размещены материалы, не соответствующие действительности.
- Данные публикации содержат ряд недостоверных сведений и поспешных выводов, чем вводят в заблуждение читателей, привыкших доверять материалам журналистов, - корит репортеров пресс-служба администрации Уфы.
Чиновники объясняют, что дорогостоящее оборудование было необходимо для создаваемого нового музея Уфы, а Дом-музей В.И. Ленина в этой сделке выступил, как контрагент.
Что касается задолженности перед поставщиком оборудования, то в администрации Уфы это называют «особенностью бюджетного процесса».
- Казна пополняется постепенно, в течение года, - сообщает пресс-служба мэрии. - По мере поступления средств, производятся расчеты с подрядчиками, выполняющими в городе те или иные работы, с поставщиками услуг. Часть суммы, в размере 30 процентов, компании уже перечислена. Оставшуюся часть планируется выплатить в ближайшие месяцы. Данный вопрос находится на контроле городской администрации.
Ясно, что деньги поступают в городской бюджет в течение года и на всё сразу их не хватает. Но совершенно очевидно, что есть подписанный коммерческий контракт, где четко оговорены сроки, суммы, штрафные санкции, и его нужно исполнять.
Если контрагентом, то есть стороной по сделке выступает дом-музей Ленина, то суд обязан заставить его выплатить предусмотренную договором сумму. Если у контрагента нет денег за душой, то он будет отвечать своим имуществом и другими активами. Поэтому ссылка на постепенность пополнения городской казны не состоятельна. По меньшей мере, нужно было ответственным за этот контракт чиновникам думать и просчитывать смогут ли они выполнить договор, а руководству музея не прятаться сейчас от журналистов и общественности.
Евгений КОСТИЦЫН.