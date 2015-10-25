Геннадий Зюганов взял под личный контроль происходящее вокруг музея Ленина в Уфе

Если контрагентом, то есть стороной по сделке выступает дом-музей Ленина, то суд обязан заставить его выплатить предусмотренную договором сумму. Если у контрагента нет денег за душой, то он будет отвечать своим имуществом и другими активами. Поэтому ссылка на постепенность пополнения городской казны не состоятельна. По меньшей мере, нужно было ответственным за этот контракт чиновникам думать и просчитывать смогут ли они выполнить договор, а руководству музея не прятаться сейчас от журналистов и общественности.