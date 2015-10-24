Женщина, «заминировавшая» больницу, теперь станет трудиться на благо государства

Нетрезвую озорницу задержали через на территории поликлиники, которую она намеревалась взорвать – веселая дамочка звонила со своего сотового телефона, так что найти ее не составило труда. Экстремистку привлекли к суду за ложное сообщение об акте терроризма и Фемида приговорила шутницу к одному году исправительных работ. Теперь женщина расплатится за пьяное веселье, перечисляя государству 10 процентов от своего заработка, да еще выплатит казне 16 тысяч рублей за проведение оперативных мероприятий по розыску несуществующей бомбы.