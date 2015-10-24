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Женщина, «заминировавшая» больницу, теперь станет трудиться на благо государства

24 октября 2015, 14:16
28-летнняя жительница Нефтекамска, приняв на грудь лишнего, поставила на ноги всю городскую полицию. Пьяная дама, шутки ради, позвонила по телефону 02 и сообщила, что в детской поликлиники заложена бомба. По тревоге были подняты и все силы и уже через несколько часов стало понятно, что полицейских разыграли.

Нетрезвую озорницу задержали через на территории поликлиники, которую она намеревалась взорвать – веселая дамочка звонила со своего сотового телефона, так что найти ее не составило труда. Экстремистку привлекли к суду за ложное сообщение об акте терроризма и Фемида приговорила шутницу к одному году исправительных работ. Теперь женщина расплатится за пьяное веселье, перечисляя государству 10 процентов от своего заработка, да еще выплатит казне 16 тысяч рублей за проведение оперативных мероприятий по розыску несуществующей бомбы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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