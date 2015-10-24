Уфимские власти вновь повернулись лицом к мелким лавочникам

Напомним, осенью 2013 года общественный совет при бизнес-омбудсмене Рафаиле Гибадуллине попросил власти Уфы спасти сеть уличных торговых павильонов. Городские власти полагали, что сеть киосков и магазинов формата шаговой доступности «возникла из-за непрозрачных и порой противоправных сделок в предыдущие годы». По словам главы управления земрессурсов уфимской мэрии Раиля Еникеева, обстоятельства заключения тридцати процентов земельных договоров требовали расследования. Рафаиль Гибадуллин был уверен, что уцелевшим после запрета на торговлю пивом уличным коммерсантам необходимо продлить сроки аренды, которые сегодня заключаются на один год.