Уфимские власти вновь повернулись лицом к мелким лавочникам

- Открытие крупных торговых комплексов нанесло ущерб развитию малого и среднего бизнеса, – заявил на аппаратном совещании мэр Уфы Ирек Ялалов. - Когда на рынок заходит сеть, закрываются небольшие торговые точки. Поэтому надо найди золотой баланс, и не пытаться строить в каждом крупном квартале большой магазин.
Глава города призвал подходить к оформлению магазинов у дома «с национальным колоритом, будь то русским, башкирским или другой национальности».
- Но, со своей «фишкой», - сказал он.
Власти усилили торговлю площадками под павильоны. Так, в начале ноября имущественное ведомство разыграет три участка в разных частях города.
Напомним, осенью 2013 года общественный совет при бизнес-омбудсмене Рафаиле Гибадуллине попросил власти Уфы спасти сеть уличных торговых павильонов. Городские власти полагали, что сеть киосков и магазинов формата шаговой доступности «возникла из-за непрозрачных и порой противоправных сделок в предыдущие годы». По словам главы управления земрессурсов уфимской мэрии Раиля Еникеева, обстоятельства заключения тридцати процентов земельных договоров требовали расследования. Рафаиль Гибадуллин был уверен, что уцелевшим после запрета на торговлю пивом уличным коммерсантам необходимо продлить сроки аренды, которые сегодня заключаются на один год.
- Сроки аренды для предпринимателей должны быть не менее пяти лет, - сказал тогда бизнес-омбудсмен. – Мы сталкиваемся то ли с непониманием, то ли нежеланием уфимской мэрии решить проблему. Не должны ущемляться права предпринимателей: идет поток жалоб на заключение однолетней аренды.
А теперь муниципалитет вновь повернулся лицом к мелким лавочникам.
Дмитрий КОЛПАКОВ.